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Большой герб Украины и Конституция Пилипа Орлика: Зеленский объявил в Раде о новых планах Киева

28 июня 2021, 12:54
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В Украину впервые за 311 лет доставят оригинал Конституции Пилипа Орлика.

Зеленский
Зеленский внес в Раду законопроект о Большом гербе Украины / УНИАН

Президент Владимир Зеленский в День Конституции Украины внес в Верховную Раду неотложный законопроект о Большом гербе Украины. Докладывать документ во время его рассмотрения в парламенте будет первый глава государства Леонид Кравчук. При этом Киев уже получил три копии Конституции Пилипа Орлика, а оригинал впервые за 311 лет привезут в страну на День независимости Украины. Об этом заявил гарант в ходе торжественного заседания ВР.

"Я вношу проект законопроекта о Большом Государственном Гербе Украины и определяю его как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной рады Украины. Докладывать законопроект во время его рассмотрения в Раде будет первый президент Леонид Кравчук", - сказал украинский президент.

Также он добавил, что Швеция уже передала украинскому государству три копии Конституции Пилипа Орлика. Первая уже в фойе Рады, вторая будет в Офисе президента Украины. Третья появится в КСУ после перезагрузки инстанции. Оригинал документа привезут в Украину 24 августа – к 30-й годовщине независимости.Читайте такжеПраздники в июне 2021: как Украина отмечает День Конституции 2021

"Национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Пилипа Орлика. Одна уже с утра была выставлена в фойе Верховной рады. Вторая будет находиться в Офисе президента. Третья - в Конституционном суде после его обновления и перезагрузки. К тридцатой годовщине Независимости Украины впервые за 311 лет в Украину попадет оригинал Конституции Пилипа Орлика", - подчеркнул Владимир Зеленский.

День Конституции Украины

Украинское государство каждый год 28 июня празднует День Конституции Украины. Верховная Рада 28 июня 1996 года приняла первую конституцию независимой страны.

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Парламентарии работали над документом всю ночь с 27 на 28 июня. Народные депутаты приняли государственные символы Украины, государственный украинский язык и статьи о частной собственности.

Принятие Основной закона Украины подтвердило независимость, суверенитет и территориальную целостность государства. Этот шаг содействовал укреплению авторитета Украины на международной арене.

Конституция Пилипа Орлика

Гетман Пилип Орлик 5 апреля 1710 года подписал документ "Договоры и Вынесение Прав и вольностей Войска Запорожского". Документ стал историческим и получил название "Конституция Орлика".

Документ издан на двух языках – латыни и староукраинском языке. Латиноязычная версия находится в Национальном архиве Швеции, староукраинский вариант остался в Российском архиве древних актов в Москве.

В Швеции "Конституция Орлика" была обнаружена после раскопок на сельскохозяйственных угодьях. Документ обнаружили в глиняном горшке, он был свернут в свиток. Шведские ученые полагают, что Пилип Орлик перевел свою Конституцию для того, чтобы вручить ее дипломатам из Европы.

Верховная Рада Владимир Зеленский День Конституции новости Украины
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