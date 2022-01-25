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Экс-нардеп от Слуги народа устроил драку в горсовете Одессы

25 января 2022, 16:36
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Бывший народный избранник бегал по столах и ломал мебель.

Александр Дмитру влез в драку / Думская

Народный депутат Артем Дмитрук, который недавно вышел из президентской партии Слуга народа, устроил драку на заседании земельной комиссии Одесского горсовета.

Как пишет местное издание Думская, он пытался прорваться на заседание по делу о рассмотрении отвода земли под санаторием Госпогранслужбы Аркадия.

Дмитрук вместе с "группой поддержки" прошел в зал, расположенный на втором этаже, и начал бегать по столах, а также ломать мебель. Его начали останавливать сотрудники муниципальной охраны.

В итоге несколько человек получили травмы разной степени тяжести.

В полиции сообщили, что инцидент квалифицировали по ч.3 ст. 296 УК (хулиганство). Кроме того, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 351 (Препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета) и 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Бердянске посреди дороги подрались два депутата городского и районного советов.

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