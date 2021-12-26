Избивал кулаками по голове: в Бердянске посреди дороги подрались два депутата

Драка на дороге / pixabay

В Бердянске посреди дороги подрались два депутата городского и районного советов.

Как сообщили в полиции Запорожской области, инцидент произошел вечером 25 декабря.

"Между пассажиром и водителем двух транспортных средств произошел конфликт, в ходе которого мужчина 1975 года нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения", - говорится в сообщении.

Так мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге. Как выяснилось, оба участника драки являются депутатами Бердянского городского и районного советов от разных партий.

После конфликта один из них обратился в местную больницу с травмами лица.

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"По данному факту открыто уголовное производство по ч. ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение)", - подытожили правоохранители.

Ранее писали, что во Львове в районном совете произошла драка. Во время сессии подрались бронзовый призер Олимпийских игр-2020, депутат от Самопомощи Станислав Горуна и его коллега из Свободы Богдан Федун.

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