Избивал кулаками по голове: в Бердянске посреди дороги подрались два депутата

Так мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге.
В Бердянске посреди дороги подрались два депутата городского и районного советов.
Как сообщили в полиции Запорожской области, инцидент произошел вечером 25 декабря.
"Между пассажиром и водителем двух транспортных средств произошел конфликт, в ходе которого мужчина 1975 года нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения", - говорится в сообщении.
Так мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге. Как выяснилось, оба участника драки являются депутатами Бердянского городского и районного советов от разных партий.
После конфликта один из них обратился в местную больницу с травмами лица.
"По данному факту открыто уголовное производство по ч. ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение)", - подытожили правоохранители.
Ранее писали, что во Львове в районном совете произошла драка. Во время сессии подрались бронзовый призер Олимпийских игр-2020, депутат от Самопомощи Станислав Горуна и его коллега из Свободы Богдан Федун.
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