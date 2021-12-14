Драка под Радой: митинг ФОПов перерос в стычки с силовиками

Митинг ФОП / Страна

Во вторник, 14 декабря, на площади перед Верховной Радой начался протест ФОПов. Предприниматели требуют от парламентариев принятия законопроекта №6376.

Данным законопроектом предлагается отсрочить до 1 января 2023 года сроки расширенного применения РРО плательщиками единого налога.

К слову, протестующие представляют крыло, которое откололось от основного протестного движения "SaveФОП", возглавляемого Сергеем Доротичем.

По утверждению Доротича, люди якобы пошли на договоренности с Офисом президента.

Что требуют предприниматели

Доротич и его сторонники требуют отмены расширенного применения РРО, а те кто сегодня протестует под Радой, согласны на отсрочку расширенного применения РРО.

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Стычки с правоохранителями

Ближе к обеду под Верховной Радой начались стычки с участием ФОПов. Люди полностью перекрыли улицу Грушевского, жгут фаера.

При этом силовики и полиция их пытается оттеснить, передает Telegram-канал KlymenkoTime.

Что такое РРО и почему протестуют ФОПы

С 1 января 2022 года занятые в ритейле ФОПы 2-4 групп будут обязаны использовать регистраторы расчетных операций (РРО).

Становится обязательной фиксация расчетных операций между предпринимателем и клиентом через регистратор расчетных операций (РРО).

Введение РРО для ФОПов 2-4 группы, торгующих товарами и услугами, стартует 1 января 2022 года.

ФОПы 2-4 групп не обязаны покупать физические кассовые аппараты и громоздкие принтеры. Их можно заменить программой на компьютере, планшете или даже смартфоне – это так называемый программный РРО или ПРРО.

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Регистрация и дальнейшая работа ПРРО происходят исключительно в электронной форме, без контактов с налоговиками.

Печатать бумажные чеки также не нужно, достаточно чеков электронных. Не нужна и книга учета расчетных операций.

Вместе с тем, как и любая подобная инновация, ПРРО на первых порах многими воспринимаются насторожено.

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