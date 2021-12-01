В Киеве участники Save ФОП зажгли файера и выдвинули ультиматум

Акция Save ФОП / УНИАН

1 декабря в Киеве возле Верховной Рады организовали митинг представители движения Save ФОП. Они установили сцену, на которой могут выступить участники акции и выдвинули власти ультиматум.

Митингующие зажгли файера, из-за чего площадь перед парламентом затянуло дымом.

Здание парламента огорожено заборов, за которым находятся сотрудники полиции и ГСЧС, а также военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Кроме того, часть правоохранителей находится в Мариинском парке.

В полиции Киева сообщили, что для обеспечения правопорядка привлекли около 3 тысяч полицейских и около 1,5 тысяч военнослужащих Нацгвардии.

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Что требуют митингующие

Участники акции протеста выдвинули украинской власти ультиматум. Если до 1-го января 2022 года их требования не будут выполнены они организуют свой Майдан.

Они хотят, чтобы было отменено введение с 2022 года обязательной установки регистраторов расчетных операций (РРО) и выдачи чеков клиентам.

Участники акции потребовали выполнить их требования до 1 января 2022 года.

Такие нововведения ввели, чтобы истребить схемы, с помощью которых бизнес уходит от налогообложения.

Здание парламента огорожено заборов, за которым находятся сотрудники полиции и ГСЧС, а также военнослужащие Национальной гвардии Украины. Кроме того, часть правоохранителей находится в Мариинском парке.

Читайте такжеВ Украине вырастут налоги: Рада поддержала скандальный законопроект

Как ранее сообщали, Верховная Рада приняла "ресурсный" закон о налогообложении для украинцев, которым, в частности, предполагается увеличить налог на землю - 1500 грн в год за 1 га.

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