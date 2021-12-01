Под Радой митингуют ФЛП: здание оцеплено полицией и Нацгвардией

Копы проверяют микроавтобусы.
Под зданием Верховной Рады Украины собрались около 600 участников нескольких акций. В большинстве, требования активистов касаются сохранения упрощенной системы налогообложения и сохранения ФЛП - "Save ФОП".
Как сообщает Укринформ, в настоящее время по периметру парламента находятся ориентировочно 300-350 полицейских.
Кроме того, Раду по периметру также охраняют военнослужащие Нацгвардии.
Недалеко от здания парламента расположены автобусы и около 10 бронированных машин.
Напротив здания Верховной Рады Украины активисты установили сцену и держат в руках плакаты с надписями вроде "Нет уничтожению упрощенной системы налогообложения" и прочее.
При этом, транспорт по улицам, прилегающим к зданию ВР, ездит, так как эти улицы в настоящее время не перекрыты.
В целом, ситуация спокойная. Однако патрульная полиция возле метро "Арсенальная" избирательно проверяет автомобили. В частности, микроавтобусы.
Напомним, 30 ноября первый заместитель главы Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что 1 декабря готовятся "подвозы" людей к парламенту, которые планируют заблокировать проходы, и что людям в регионах предлагают по тысяче гривен в день для участия в госперевороте.
По словам Корниенко, он получил эту информацию от правоохранителей.
Между тем, накануне параламент принял "ресурсный" закон о налогообложении для украинцев, которым, в частности, предполагается увеличить налог на землю - 1500 грн в год за 1 га.
Также Главред писал, что в центре Киева в среду, 1 декабря, из-за массовых мероприятий ожидаются ограничения движения транспорта. В Патрульной полиции Киева составили карту вероятных пробок.
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