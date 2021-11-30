Киев утонет в пробках: где и когда перекроют улицы, и с чем это связано

1 декабря в столице пройдут акции протеста.
В центре Киева в среду, 1 декабря, из-за массовых мероприятий ожидаются ограничения движения транспорта.
В Патрульной полиции Киева составили карту вероятных пробок.
В связи с проведением массовых мероприятий 1 декабря в течение дня возможно ограничение движения транспорта в столице на улицах:
- Крещатик;
- Михайловская;
- Шелковичная;
- Лютеранская;
- Круглоуниверситетская;
- Архитектора Городецкого;
- Заньковецкой;
- Садовая;
- Институтская;
- Липская.
В полиции просят водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.
Напомним, жителей Киева предупредили об ухудшении погодных условий в ночь на 1 декабря. В столице прогнозируется мокрый снег, шквалистый ветер и мороз.
В случае ухудшения погодных условий будет принято решение об ограничении въезда крупногабаритного транспорта в город.
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Автор: Ульяна Виноградова