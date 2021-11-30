Киев утонет в пробках: где и когда перекроют улицы, и с чем это связано

Пробки в Киеве будут из-за акций протеста / УНИАН

В центре Киева в среду, 1 декабря, из-за массовых мероприятий ожидаются ограничения движения транспорта.

В Патрульной полиции Киева составили карту вероятных пробок.

В связи с проведением массовых мероприятий 1 декабря в течение дня возможно ограничение движения транспорта в столице на улицах:

Крещатик;

Михайловская;

Шелковичная;

Лютеранская;

Круглоуниверситетская;

Архитектора Городецкого;

Заньковецкой;

Садовая;

Институтская;

Липская.

В полиции просят водителей с пониманием отнестись к временным ограничениям и выбрать другие маршруты движения.

Напомним, жителей Киева предупредили об ухудшении погодных условий в ночь на 1 декабря. В столице прогнозируется мокрый снег, шквалистый ветер и мороз.

В случае ухудшения погодных условий будет принято решение об ограничении въезда крупногабаритного транспорта в город.

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