Киев накроет лютая непогода: коммунальщики уже на "низком старте"

В Киеве ухудшится погода 1 декабря / УНИАН

Жителей Киева предупредили об ухудшении погодных условий в ночь на 1 декабря. В столице прогнозируется мокрый снег, шквалистый ветер и мороз.

В случае ухудшения погодных условий будет принято решение об ограничении въезда крупногабаритного транспорта в город, предупреждают в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Как отмечается, синоптики прогнозируют мокрый снег, шквалистый ветер и мороз. При этом городские власти уверяют, что коммунальщики готовы к ухудшению погодных условий в столице. В частности, КК "Киевавтодор" имеет 458 единиц основной и 128 единиц дополнительной спецтехники.

"В случае ухудшения погодных условий будет принято решение об ограничении въезда крупногабаритного транспорта в город. Такая мера позволит уменьшить нагрузку на дорожную сеть города и уменьшить вероятность пробок", - отмечают в КГГА.

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"Машины, которые мешают уборке улиц от снега, эвакуируют", - предупреждают городские власти.

Погода в Украине 1 декабря

Декабрь в Украину придет с холодной и снежной погодой. Без осадков останутся только восточные области. Как свидетельствуют данные Укргидрометцетра, на западе днем ожидается от +2 до +4, а ночью -1...+1; на севере днем будет от -1 до +1, а ночью -1...+1; на востоке днем от -1 до +3, а ночью 0...-2; на юге днем от +3 до +5, а ночью -1...+1; в центре днем будет от 1 до +3, а ночью -1... +2.