Ветер будет сбивать с ног: в ряде регионов Украины синоптик объявил штормовое предупреждение

В Украине объявлено штормовое предупреждение. Сильные порывы ветра ожидаются в 11 областях и в Киеве, предупредили в Украинском гидрометцентре.
Погода в Украине во вторник, 30 ноября, ухудшится. На сегодня в ряде областей объявлено штормовое предупреждение. Сильные порывы ветра ожидаются в одиннадцати регионах и в Киеве.
Как сообщает Укргидрометцентр, сегодня днем в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с.
Объявлен первый уровень опасности, желтый.
Штормовое предупреждение объявлено в:
- Сумской;
- Черниговской;
- Киевской;
- Житомирской;
- Ровенской;
- Волынской;
- Тернопольской;
- Львовской;
- Черновицкой;
- Хмельницкой;
- Ивано-Франковской областях.
Погода в Украине 30 ноября
Сегодня - последний день пребывания Украины в теплом секторе движущегося на северо-восток мощного циклона.
"Это означает, что мы окажемся в течение следующих нескольких дней в его холодной части, поэтому ожидаем снижения температуры. Начнется оно с Запада", - говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.
Этот холод завтра еще не достигнет юго-востока страны, там будет еще тепло: ночью +2..+7 градусов, днем +6..+11. Пройдут дожди.
На остальной территории в последующие двое суток нас ожидает: дождь с переходом в мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от двух градусов мороза до четырех градусов тепла.
В Карпатах холодно до -8° и снег. Ночью 1 декабря снег ожидается не только в Карпатах , но и на востоке страны. На дорогах местами гололедица.
Погода в Киеве на 30 ноября
Ночью в столице Украины ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом; днем без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток 0-3 тепла.
Как сообщал Главред, погода в Украине в первые дни зимы будет определяться сразу несколькими циклонами. Пройдут дожди и выпадет снег. Зима 2021-22 "поздоровается" с Украиной, а затем начнется потепление, рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха,
В четверг, 2 декабря, ожидаются новые колебания температуры - придет очередное потепление до +8 градусов, но оно продлится недолго. Уже на выходных температура воздуха снова снизится.
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