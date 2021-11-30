Ветер будет сбивать с ног: в ряде регионов Украины синоптик объявил штормовое предупреждение

Синоптик прогнозирует в Украине порывистый ветер 15-20 м/с / Фото 1zoom.ru

Погода в Украине во вторник, 30 ноября, ухудшится. На сегодня в ряде областей объявлено штормовое предупреждение. Сильные порывы ветра ожидаются в одиннадцати регионах и в Киеве.

Как сообщает Укргидрометцентр, сегодня днем в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Штормовое предупреждение объявлено в:

Сумской;

Черниговской;

Киевской;

Житомирской;

Ровенской;

Волынской;

Тернопольской;

Львовской;

Черновицкой;

Хмельницкой;

Ивано-Франковской областях.

В Украине было объявлено штормовое предупреждение / meteo.gov.ua

Погода в Украине 30 ноября

Сегодня - последний день пребывания Украины в теплом секторе движущегося на северо-восток мощного циклона.

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"Это означает, что мы окажемся в течение следующих нескольких дней в его холодной части, поэтому ожидаем снижения температуры. Начнется оно с Запада", - говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

Этот холод завтра еще не достигнет юго-востока страны, там будет еще тепло: ночью +2..+7 градусов, днем ​​+6..+11. Пройдут дожди.

На остальной территории в последующие двое суток нас ожидает: дождь с переходом в мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от двух градусов мороза до четырех градусов тепла.

В Карпатах холодно до -8° и снег. Ночью 1 декабря снег ожидается не только в Карпатах , но и на востоке страны. На дорогах местами гололедица.

Погода в Киеве на 30 ноября

Ночью в столице Украины ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом; днем без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток 0-3 тепла.

Как сообщал Главред, погода в Украине в первые дни зимы будет определяться сразу несколькими циклонами. Пройдут дожди и выпадет снег. Зима 2021-22 "поздоровается" с Украиной, а затем начнется потепление, рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха,

В четверг, 2 декабря, ожидаются новые колебания температуры - придет очередное потепление до +8 градусов, но оно продлится недолго. Уже на выходных температура воздуха снова снизится.

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