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Ветер будет сбивать с ног: в ряде регионов Украины синоптик объявил штормовое предупреждение

30 ноября 2021, 09:27
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В Украине объявлено штормовое предупреждение. Сильные порывы ветра ожидаются в 11 областях и в Киеве, предупредили в Украинском гидрометцентре.

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Синоптик прогнозирует в Украине порывистый ветер 15-20 м/с / Фото 1zoom.ru

Погода в Украине во вторник, 30 ноября, ухудшится. На сегодня в ряде областей объявлено штормовое предупреждение. Сильные порывы ветра ожидаются в одиннадцати регионах и в Киеве.

Как сообщает Укргидрометцентр, сегодня днем в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Объявлен первый уровень опасности, желтый.

Штормовое предупреждение объявлено в:

  • Сумской;
  • Черниговской;
  • Киевской;
  • Житомирской;
  • Ровенской;
  • Волынской;
  • Тернопольской;
  • Львовской;
  • Черновицкой;
  • Хмельницкой;
  • Ивано-Франковской областях.
В Украине было объявлено штормовое предупреждение / meteo.gov.ua

Погода в Украине 30 ноября

Сегодня - последний день пребывания Украины в теплом секторе движущегося на северо-восток мощного циклона.

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"Это означает, что мы окажемся в течение следующих нескольких дней в его холодной части, поэтому ожидаем снижения температуры. Начнется оно с Запада", - говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

Этот холод завтра еще не достигнет юго-востока страны, там будет еще тепло: ночью +2..+7 градусов, днем ​​+6..+11. Пройдут дожди.

На остальной территории в последующие двое суток нас ожидает: дождь с переходом в мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться от двух градусов мороза до четырех градусов тепла.

В Карпатах холодно до -8° и снег. Ночью 1 декабря снег ожидается не только в Карпатах , но и на востоке страны. На дорогах местами гололедица.

Погода в Киеве на 30 ноября

Ночью в столице Украины ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом; днем без существенных осадков. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток 0-3 тепла.

Как сообщал Главред, погода в Украине в первые дни зимы будет определяться сразу несколькими циклонами. Пройдут дожди и выпадет снег. Зима 2021-22 "поздоровается" с Украиной, а затем начнется потепление, рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха,

В четверг, 2 декабря, ожидаются новые колебания температуры - придет очередное потепление до +8 градусов, но оно продлится недолго. Уже на выходных температура воздуха снова снизится.

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