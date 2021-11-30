Завалит снегом и заморозит: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине на первые дни зимы

На этой неделе зима "поздоровается" с Украиной, а затем начнется потепление. Правда, оно будет очень недолгим. Ны выходных декабрь снова вступит в свои права.
Погода в Украине в первые дни зимы будет определяться сразу несколькими циклонами. Пройдут дожди и выпадет снег. Зима 2021-22 "поздоровается" с Украиной, а затем начнется потепление.
Как рассказала изданию Obozrevatel синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, погода в течение текущей недели будет характеризоваться тем, что вся территория Украины будет находиться в поле пониженного давления и время от времени на нее будут влиять циклоны.
"Можно сказать, что 1 декабря зима поздоровается с нами в большинстве регионов, кое-где заснежит. В четверг-пятницу потеплеет, а к выходным снова будет снижение температуры до отрицательных значений", - прогнозирует синоптик.
В начале недели на погоду в Украине будет влиять мощный циклон Бенедикт. В страну зайдет поток более холодного воздуха. Температура воздуха снизится.
Во вторник, среду и частично в четверг столбики термометров в Украине покажут от -3 до +3 градусов.
В южных областях Украины во вторник и в ночь на среду ожидаются ощутимые осадки.
В среду зайдет новый атмосферный фронт с северо-запада - он принесет снег.
"Есть вероятность того, что большинство регионов, особенно западные, северные, центральные, могут увидеть уже достаточно ощутимый снег. Вечером в среду осадки доберутся и до восточных регионов. Однако это еще не будет устойчивый рыхлый снежный покров", - прогнозирует Птуха.
В четверг, 2 декабря, ожидаются новые колебания температуры - придет очередное потепление до +8 градусов, но оно продлится недолго. Уже на выходных температура воздуха снова снизится.
Как сообщал Главред, синоптик прогнозировал, что зима 2021-2022 в Украине может отличаться аномальными температурными показателями. Снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренным.
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