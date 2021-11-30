Украину атакуют лютые морозы до -19°: когда ждать удара холода

/ meteovesti.ru

В ближайшие двое суток на территорию Украины распространится холодный воздух с северо-запада Европы, атмосферные фронты принесут осадки в виде дождя и снега, а в большинстве областей будет ветрено.

Как сообщили в Укргидрометцентре, 30 ноября, ночью в большинстве областей небольшой дождь, на западе и на севере страны с мокрым снегом.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 0-5° тепла. На юго-востоке страны ночью 2-7° тепла, днем 6-11°. В Карпатах - снег, температура в течение суток 3-8° мороза.

В Киеве - ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днем без существенных осадков. Температура в течение суток 1-3° тепла.

Когда в Украину придет похолодание и снег

В то же время по данным радара погоды Ventusky, уже на следующей неделе в Украине стоит ожидать резкой перемены погоды.

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Прогнозируется снижение температурных показателей.

В ночь на 9 декабря, по опубликованному прогнозу, ожидается снижение температуры до -19 градусов. Морозы ударят в центральных, северных и западных областях.

Кроме того, также ожидаются серьезные осадки в виде снега.

7 декабря прогнозируюися снегопады в центральных, северных регионах, а также в Винницкой области и на Буковине.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зима 2021-2022 годов может отличаться аномальными температурными показателями.

Прогнозируется, что снега зимой будет не очень много, температурный режим будет умеренный.

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