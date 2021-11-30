В первый день зимы Украину завалит снегом, а на дорогах образуется гололедица

Погода в первый день зимы порадует снегом / pixabay

Декабрь в Украину придет с холодной и снежной погодой. Без осадков останутся только восточные области.

Как свидетельствуют данные Укргидрометцетра, на западе днем ожидается от +2 до +4, а ночью -1...+1; на севере днем будет от -1 до +1, а ночью -1...+1; на востоке днем от -1 до +3, а ночью 0...-2; на юге днем от +3 до +5, а ночью -1...+1; в центре днем будет от 1 до +3, а ночью -1... +2.

Также в Укргидрометцентре прогнозируют снег в Киеве в первой половине дня.

Синоптик Наталья Диденко говорит, что зима в Украине начнется по календарю, однако без существенного похолодания. Осадки пройдут по всей стране, где будет теплее - выпадет дождь, где более холодно - пройдет снег.

Диденко предупреждает о гололедице на дорогах и призывает быть осторожными водителей. Из-за обилия осадков на дорогах может быть каша.

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Напомним, погода в Украине в начале декабря будет морозной - столбики термометров опустятся до -8…-10 градусов. Однако через несколько дней значительно потеплеет.

Свой прогноз погоды на первый месяц зимы озвучил народный синоптик Владимир Деркач.

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