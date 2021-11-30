Синоптик назвал самый холодный день декабря в Украине

Температура воздуха в декабре будет постоянно колебаться, прогнозирует синоптик / Фото ua.depositphotos.com

Погода в Украине в начале декабря будет морозной - столбики термометров опустятся до -8…-10 градусов. Однако через несколько дней значительно потеплеет.

Свой прогноз погоды на первый месяц зимы озвучил народный синоптик Владимир Деркач, передает Gazeta.ua.

По его словам, температура воздуха в декабре будет постоянно колебаться.

"Ночи будут холодными, а днем ​​отметки термометров будут показывать плюс. Возможны осадки. Подобную погоду ожидаем в начале второй декады месяца. 19 декабря - самый холодный день. В 20-х числах будет нетипичное дневное тепло для зимы. Но ночью небольшой минус", - рассказал синоптик.

В свою очередь, директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что холода и морозы наступят в середине зимы.

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"После теплого декабря придут морозы до 30 градусов. Такую температуру ожидаем в январе и феврале. Но по сравнению с зимами 40 лет назад, эти морозы будут кратковременными", - сказал он.

Как сообщал Главред, погода в Украине в первые дни зимы будет определяться сразу несколькими циклонами. Пройдут дожди и выпадет снег. Зима 2021-22 "поздоровается" с Украиной, а затем начнется потепление, рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

В четверг, 2 декабря, ожидаются новые колебания температуры - придет очередное потепление до +8 градусов, но оно продлится недолго. Уже на выходных температура воздуха снова снизится.

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