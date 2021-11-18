Морозы в -30 придут внезапно: синоптик уточнил прогноз погоды на зиму в Украине

И снег, и морозы грядущей зимой будут, говорит синоптик / Фото Reuters

Погода в Украине зимой 2021-22 не принесет природных катаклизмов, однако и снег, и морозы будут. Такой прогноз погоды озвучил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в интервью изданию Сегодня.

По его словам, средняя температура в декабре будет выше нормы для этого периода года. В целом, первый зимний месяц будет достаточно теплым.

Кульбида добавил, что будущей зимой украинцы могут столкнуться с сильными морозами, которые будут наступать достаточно резко. Однако, "минусы" долго не станут задерживаться на территории нашей страны.

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой", – сказал специалист.

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В то же время он призвал готовиться к сильным морозам, которые, как он отметил, "обязательно придут на смену теплым дням". По его прогнозу, в некоторые дни температура воздуха может опуститься до -30 градусов.

"Но в сравнении с зимами, которые были 30-40 лет назад, нынешние морозные периоды окажутся кратковременными", – добавил синоптик.

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