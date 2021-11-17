УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Суровый и снежный март: появился первый прогноз погоды на весну 2022 в Украине

17 ноября 2021, 07:14
Прослушать новость
Остановить

Зимняя погода в Украине задержится до марта. Начало весны будет пасмурным, холодным и снежным.

погода, зима, оттепель
Март может удивить холодными сюрпризами, прогнозирует синоптик / УНИАН

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух заявила, что прогноз о том, будет ли зима 2021-22 затяжной, можно будет сделать в конце ноября. Но некоторые синоптики уже сейчас утверждают, что зимняя погода в Украине задержится до марта. По их прогнозам, первый месяц весны будет суровым, ожидается снег.

Погода в Киеве в марте

Первый месяц весны в Киеве будет достаточно пасмурным, временами – снег, сообщает портал World Weather. Температура воздуха днем составит +2...+3 градуса, а к концу месяца выйдет на +11 днем. Средние дневные температуры в марте 2022 составят +6...+7 градусов. В первую неделю марта ночью в столице ожидается -1 градус.

Погода в Одессе в марте 2022

Март 2022 в Одессе будет солнечным. В среднем, столбики термометров днем составят +8 градусов. Самым дождливым днем месяца станет 13 марта, прогнозирует синоптик. Не исключено, что в этот день город засыпет снегом. К концу месяца температура выйдет на стабильные +5 ночью и +10 днем.

Прогноз погоды на март в Днепре

Первый месяц весны в Днепре начнется с небольших заморозков ночью и дневных температур на уровне +4...+5 градусов. Постепенно температуры будут расти и к концу месяца в городе будет около +11 днем и +4...+6 градусов ночью. Больше всего осадков в городе синоптик обещает 20 марта.

К слову, по словам специалистов, прогноз погоды на несколько месяцев вперед является не столь точным, со временем в него могут быть внесены температурные коррективы.

Реклама

Погода в Украине зимой 2021-22

Грядущая зима будет теплее предыдущих. Средняя температура ожидается на 1-1,5 градусов выше прошлогодней, прогнозирует заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух.

Аномально теплая погода будет преобладать примерно в 60% дней зимы. А вот остальные 40% дней могут быть на уровне нормы или ниже нормы. Кроме того, этой зимой нужно быть готовым к потокам арктического холода.

Когда в Украине выпадет первый снег

Как ранее прогнозировали синоптики Укргидрометцентра, во второй половине текущей недели Украину накроет циклон. Дожди пройдут во всех областях. На Полтавщине, Сумщине и Харьковщине выпадет первый снег. Однако, он растает, так как температура воздуха будет плюсовой.

Киев накроют дожди и мокрый снег с четверга, 19 ноября.

Читайте также:

viber
синоптик прогноз погоды новости Украины Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Суровый и снежный март: появился первый прогноз погоды на весну 2022 в Украине». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Восточный гороскоп 2022: кого из знаков ожидает невероятная удача в год ТиграВосточный гороскоп 2022: кого из знаков ожидает невероятная удача в год Тигра Гороскоп на сегодня 16 ноября 2021: Овнам – интриги, Девам – вещие сныГороскоп на сегодня 16 ноября 2021: Овнам – интриги, Девам – вещие сны Самый вкусный и полезный омлет на завтрак: готовить всего 7 минутСамый вкусный и полезный омлет на завтрак: готовить всего 7 минут Залог успеха 2022 года: астролог рассказал, что нужно успеть сделать до нового года каждому знакуЗалог успеха 2022 года: астролог рассказал, что нужно успеть сделать до нового года каждому знаку Врач Комаровский назвал самое опасное для здоровья мясо: огромный риск для взрослых и детейВрач Комаровский назвал самое опасное для здоровья мясо: огромный риск для взрослых и детей
07:20

Филантроп или завоеватель: почему Великобритания взялась за Украину

07:14

Суровый и снежный март: появился первый прогноз погоды на весну 2022 в УкраинеВидео

07:10

ЧП в Украине на границе с Беларусью и атака мигрантов: эксперт резко разнес действия КиеваВидео

06:43

Привозят на носилках с низкой сатурацией: врач рассказала, к чему приводит игнорирование симптомов COVID-19

06:29

Путин закладывает для Украины бомбу замедленного действиямнение

Реклама
06:01

В моду на зиму 2022 пришли теплые свитера несказанной красоты, в которых зима пройдет незаметноФотоВидео

05:35

Теряют силы и вес: врач назвал необычные симптомы COVID-штамма ДельтаВидео

05:28

Агрессия против Украины и удар по окружению Путина: в ЕС призвали к решительным действиямВидео

05:09

Как правильно солить и перчить блюда - простые лайфхаки от звездого шеф-повара

04:51

Метро не отделаетесь: маршрутчики пригрозили взвинтить цены на проездВидео

04:14

Названа весомая причина для вакцинации от коронавирусаВидео

04:08

Виталий Портников. Меркель позвонила Лукашенко, и это большая ошибкаВидеоблоги

03:58

У какой диеты есть антивозрастной эффект - ответ ученых

03:35

Куда поехать зимой, чтобы сбежать от украинских холодов: советы путешественникам

03:29

Врачи назвали популярные напитки, из-за которых могут выпадать волосы

03:27

Международный день студентов 17 ноября: поздравления  и прикольные картинки к празднику

01:50

Украинка сняла клип для звезд мирового уровня The Weeknd и Post Malone: фанаты в восторгеВидео

01:44

"Реальная статистика страшнее": Голубовская рассказала о "кошмаре" с COVID-19Видео

01:40

В Китае создали искусственную обезьянуВидео

01:15

Врач рассказала, можно ли восполнить дефицит витамина D без лекарств

Реклама
00:56

Диетолог составила вкусный и эффективный завтрак для похуденияВидео

00:30

"Душу не продам никогда": Кароль сделала откровенное признание о гастролях в РоссииВидео

16 ноября, вторник
23:55

В Минздраве пояснили, нужно ли колоть прививку людям с антителами

23:36

Сборная Украины феноменально пробилась в плей-офф чемпионата мира 2022ФотоВидео

23:30

Пожар в доме престарелых в Днепре: новые детали расследования

23:25

Кому опасно постоянно есть яблоки - комментарий диетолога

23:00

Отпугнут беды и нищету: названы вещи в доме, которые принесут богатствоВидео

22:38

Украина готовится к эскалации ситуации на границе из-за мигрантов - МВД

22:17

Медики рассказали об опасной болезни, которую легко спутать с COVID-19

21:59

17 минут клинической смерти: врачи чудом спасти невакцинированную от COVID-19 украинкуВидео

21:45

Лежал посреди улицы: в Полтавской области натолкнулись на труп мужчины

21:44

На Донбассе боевики обстреляли Марьинку: под огонь попал жилой домВидео

21:20

В Украину нагрянет неожиданное потеплениеВидео

21:04

Стреляли в козу: в Сумской области случайно застрелили 28-летнего мужчину

21:02

Роман Цимбалюк: Путин официально разрешил торговлю ворованным с ДонбассаВидеоблоги

21:00

Коронавирус в основном поражает бедных людей - ВОЗ

20:46

Новая опасность в консервах: на Буковине зафиксировали ботулизмВидео

20:26

Бизнес-партнер Кауфмана может быть замешан в контрабанде сигарет - СМИ

20:16

Приметы на 17 ноября: что нельзя делать в Еремин день и как не попасть в бедуВидео

20:03

Зеленский встретился с министром обороны БританииВидео

Реклама
19:53

Накануне решающего матча: что нужно сборной Украины для путевки в плей-офф отбора на ЧМ-2022

19:49

"Лжет, как дышит": Аваков рассказал об отношениях с Зеленским и ПорошенкоВидео

19:45

Дарья Петрожицкая призналась, кого целовала на съемочной площадке сериала Джек & ЛондонВидео

19:40

У одиозного нардепа Кивы отобрали наградное оружие

19:40

В чем встречать Новый год 2022, чтобы задобрить Черного Водяного ТиграФото

19:30

В Виннице покойника "вынудили" отработать алиментыВидео

19:12

Голый Максим Галкин попал в объектив Аллы Пугачевой

19:11

Увидел весь поток: во Львове студентка занялась любовью во время онлайн-пары, забыв выключить камеруВидео

19:07

Гороскоп на завтра 17 ноября 2021: Тельцам – риск травм, Весам – судьбоносный деньВидео

19:06

В центре Киева засекли звезду ГолливудаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять