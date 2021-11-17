Суровый и снежный март: появился первый прогноз погоды на весну 2022 в Украине

Март может удивить холодными сюрпризами, прогнозирует синоптик / УНИАН

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГосЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух заявила, что прогноз о том, будет ли зима 2021-22 затяжной, можно будет сделать в конце ноября. Но некоторые синоптики уже сейчас утверждают, что зимняя погода в Украине задержится до марта. По их прогнозам, первый месяц весны будет суровым, ожидается снег.

Погода в Киеве в марте

Первый месяц весны в Киеве будет достаточно пасмурным, временами – снег, сообщает портал World Weather. Температура воздуха днем составит +2...+3 градуса, а к концу месяца выйдет на +11 днем. Средние дневные температуры в марте 2022 составят +6...+7 градусов. В первую неделю марта ночью в столице ожидается -1 градус.

Погода в Одессе в марте 2022

Март 2022 в Одессе будет солнечным. В среднем, столбики термометров днем составят +8 градусов. Самым дождливым днем месяца станет 13 марта, прогнозирует синоптик. Не исключено, что в этот день город засыпет снегом. К концу месяца температура выйдет на стабильные +5 ночью и +10 днем.

Прогноз погоды на март в Днепре

Первый месяц весны в Днепре начнется с небольших заморозков ночью и дневных температур на уровне +4...+5 градусов. Постепенно температуры будут расти и к концу месяца в городе будет около +11 днем и +4...+6 градусов ночью. Больше всего осадков в городе синоптик обещает 20 марта.

К слову, по словам специалистов, прогноз погоды на несколько месяцев вперед является не столь точным, со временем в него могут быть внесены температурные коррективы.

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Погода в Украине зимой 2021-22

Грядущая зима будет теплее предыдущих. Средняя температура ожидается на 1-1,5 градусов выше прошлогодней, прогнозирует заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины и НАН Украины Вера Балабух.

Аномально теплая погода будет преобладать примерно в 60% дней зимы. А вот остальные 40% дней могут быть на уровне нормы или ниже нормы. Кроме того, этой зимой нужно быть готовым к потокам арктического холода.

Когда в Украине выпадет первый снег

Как ранее прогнозировали синоптики Укргидрометцентра, во второй половине текущей недели Украину накроет циклон. Дожди пройдут во всех областях. На Полтавщине, Сумщине и Харьковщине выпадет первый снег. Однако, он растает, так как температура воздуха будет плюсовой.

Киев накроют дожди и мокрый снег с четверга, 19 ноября.

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