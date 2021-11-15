Зима в Украине будет теплой, но без снегопадов и мороза не обойдется - синоптик

В Украину идет зимняя погода, предупредил синоптик / Фото Reuters

Погода в Украине зимой 2021-2022 будет теплой. Средняя температура воздуха ожидается на полтора градуса, а в январе даже на три градуса выше, чем в предыдущие годы, заявили украинские климатологи. Но это не значит, что арктический холод не будет прорываться в страну, поэтому столбики термометров все же будут опускаться до -10 градусов. Однако, такое снижение температуры будет не так часто, как прежде.

Настоящая репетиция зимы состоится уже на этой неделе. Сначала Украину заморозит. Ночью на востоке страны прогнозируют до -8, на севере ожидаются -6, а на западе и юге — до -3 градусов. Температура воздуха днем будет колебаться около нуля, передает ТСН.

Когда выпадет первый снег

Во второй половине недели Украину накроет циклон. Дожди пройдут во всех областях. На Полтавщине, Сумщине и Харьковщине выпадет первый снег. Однако, он растает, так как температура воздуха будет плюсовой.

Читайте такжеЛедяной прогноз погоды на Новый год 2022: Украину серьезно заморозит, но снега не будетКак прогнозирует синоптик Укргидрометцентра с 15 по 17 ноября в Украине будет сухо, температура воздуха составит до +5 градусов днем. Ночью будет морозно. Холоднее всего - в восточных областях. В частности, на Луганщине столбики термометров могут опустится до -10 градусов.

С 18 ноября на запад Украины придут дожди, а 19 числа в Киевской, Житмирской, Черниговской, Сумской областях ожидается дождь с мокрым снегом.

19 ноября в Украине выпадет первый снег / meteo.gov.ua

Вместо зим - разрушительные природные катаклизмы

Климатологи предупреждают, что глобальная температура на планете уже выросла на один градус, а через 10 лет прогнозируют ее увеличение на полтора градуса, что станет критическим пределом. Если покров из вредных выбросов затянется над землей плотнее, то температура вырастет на 2 градуса. Тогда жизнь человечества, по прогнозам климатологов, станет невыносимой. Стихия будет разрушать дома, дороги, будут пересыхать реки и ежегодно будут гибнуть миллионы людей.

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Климатический форум в Глазго, на который съехались 120 глав государств со всего мира, завершился, по мнению специалистов, полным фиаско. Говорили политики много, но в итоге решили заниматься проблемой глобального потепления потом.

Эксперты говорят: если человечеству не удастся справиться с глобальным потеплением, то вместо настоящих зим нам грозят разрушительные природные катаклизмы.

Погода в Украине зимой 2021-22

Синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что с понедельника, 15 ноября, в Украину придет существенное похолодание. Причем, практически по всей территории Украины. Страна окажется в зоне действия арктического циклона. Погода в Украине будет дождливой, морозной и снежной.

Ранее синоптик прогнозировал, что грядущая зима в Украине может отличаться аномальными температурными показателями. Прогнозируется, что снега будет не очень много, температурный режим будет умеренный.

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