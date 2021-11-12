Гололед, снегопад и мороз: в Украину идет опасный антициклон

Мороз в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие выходные будет солнечная и сухая. По прогнозу синоптиков, небольшие морозы ожидаются только в ночные часы.

С понедельника в большинство областей придет существенное похолодание, а после 19 ноября ожидается снег.

По словам синоптика Наталки Диденко, температура воздуха на выходных будет не очень высокая, но погреться под лучами солнца еще будет возможно.

"Используйте ближайшие выходные, чтобы погреться. Градусы будут пусть не красавицы, но миленькие, как для этого сезона, на протяжении дня +5 +8 градусов. С понедельника прорвется очередная волна арктического холода и температура воздуха снизится на 3-5 градусов", - предупредила Диденко.

Осадки на выходных не прогнозируются благодаря антициклону. В большинстве регионов ожидается днем от +4 до +9 градусов, в южной и западной части до +12 градусов.

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"С 15 ноября, с понедельника, в большинстве областей Украины ожидается похолодание. Приготовьтесь! Первые осадки маячат с 19 ноября до следующей пятницы – в большинстве наших областей пройдут дождь и снег", - сообщила синоптик.

В субботу, 13 ноября, морозы до -2 -5 градусов ночью ожидаются только в Черновцах, Ивано-Франковске и на Закарпатье. В остальных областях от 0 до +3 градусов.

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В воскресенье, 14 ноября, ночные "минусы" охватят почти все регионы Украины, кроме юга. Ожидается от -1 до -3 градусов. Днем воздух прогреется до +6 +8 градусов, на юге и западе местами до +10 градусов, а вот на востоке ожидается от +4 до +7 градусов.

Похолодает с понедельника, 15 ноября, во всех регионах страны. Ночью температура будет колебаться в пределах от +1 до -2 градусов, а днем столбики термометров покажут от +2 до +6 градусов.

Напомним, погода в Украине зимой 2021-22 будет немного мягче, чем в предыдущие годы. На Новый год 2022 будет морозно, выпадет снег, но продержится он недолго.

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