В Украину несется снегопад и резкое похолодание

Снег в Украине / pixabay

Погода в Украине с 12 ноября немного порадует теплом, а уже с 15 ноября снова вернется холодина.

Как прогнозируют синоптики, с 15 ноября в Украину налетят морозы и снег.

В Укргидрометцентре отмечают, что небольшой снег ожидается в восточной части страны и, возможно, в Карпатах. Температура ночью и днем будет от 3 мороза до 3 тепла.

Кроме того, новый арктический циклон принесет украинцам сильные ночные морозы, местами до -7 градусов.

Погода на 11 ноября

В четверг, 11 ноября, на территорию Украины должны прийти холодные арктические воздушные массы. При этом столбики термометров могут упасть до -12 градусов.

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Как рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, снижение температуры воздуха произойдет по всей территории Украины.

Специалист отметила, что холоднее будет в восточных регионах. Как раз там столбики термометров опустятся до -12. А вот на западе и юге страны будет тепло. Там метеоролог прогнозирует, что воздух прогреется до +12.

Птуха подчеркнула, что такой скачок температуры будет временным и уже к концу недели в Украине начнет теплеть. И хотя потепление не будет столь существенным, плюсовая температура сохранится и днем и ночью.

Синоптик добавила, что во время снижения температур может выпасть снег, но его покров будет неустойчивым из-за приближающегося тепла.

"Такая погода вполне типична для ноября в наших широтах", – подчеркнула Птуха.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на протяжении почти всей первой декады ноября в Украине будет дождить. "Сухих" дней окажется не так много.

При этом будет наблюдаться плавное снижение температуры, но в конце первой декады, возможно, снова немного потеплеет.

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