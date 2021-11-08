В Украине ударит трескучий мороз на Новый год и налетит снегопад

Мороз в Украине на Новый год 2022 / pixabay

Погода в Украине в начале 2022 года будет с резкими перепадами температуры.

Как прогнозирует заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, на Новый год и Рождество украинцам следует готовиться к сильным морозам до -15 градусов, однако на снег в эти дни рассчитывать не стоит.

"В ноябре на всей территории Украины температура ожидается в пределах нормы. В большинстве регионов страны ожидается температура в пределах +2 градусов. В декабре температура также будет в пределах нормы, что составляет от -2 двух до -3 трех градусов. Но в январе температура будет примерно на 2 градуса выше нормы. Тем не менее среднемесячная температура будет отрицательной от -3 до -4, а на востоке до -5 градусов. В феврале на севере температура также будет выше нормы, но в пределах от -4 до -1", - рассказала Мартазинова.

По словам синоптика, первые ощутимые морозы придут к Новому году.

Праздничные дни будут сопровождаться температурной амплитудой от 15 градусов мороза до 5 градусов тепла.

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"Что касается снега, первые осадки возможны уже в конце ноября вместе с похолоданием. Но из-за неустойчивости мороза и большого количества дней с плюсовыми температурами, снежный покров будет быстро таять", - отмечает Мартазинова, передает Обозреватель.

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По ее прогнозу, снегопадов стоит ожидать в феврале месяце. "В связи с тем, что положительных температур зимой будет много, естественно, устойчивого снежного покрова зимой не стоит ожидать. В период похолодания выпадут незначительные осадки. Морозные дни (31 декабря-10 января) будут без снежного покрова на большей территории Украины", - отметила синоптик.

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