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На Украину надвигается резкое похолодание со снегопадами

3 ноября 2021, 16:57

Страну окутают сильные туманы и штормовой ветер.

погода
Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине на следующей неделе резко снизится. 9 ноября, практически на всей территории страны температура воздуха будет +4 ...+8, только в южных областях Украины столбики термометров покажут +9...+10.

На западе и севере ночью ожидаются морозы до -4; также везде, за исключением юга страны, ожидаются осадки.

В частности, на севере и местами - на западе, ожидается снег с дождем.

Холодно будет и в среду, 10 ноября: днем столбики термометров покажут +1...+4 максимум, а на юге Украины температура вырастет до +6. Дождей в этот день не будет, зато ночью почти повсеместно ожидаются морозы, температура воздуха составит -5.

После похолодание будет небольшое потепление - до конца следующей недели осадков не будет, а местами температура воздуха поднимется до +5...+9. В южных областях температура поднимется до +10...+13.

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Погода на 4 ноября

Ночью и утром 4 ноября ожидаются туманы на большей части территории страны.

В западном регионе они будут одиночными, в то время, как на остальной территории довольно густыми, во время туманов может наблюдаться небольшая морось.

Без осадков, только в Закарпатской, днем и во Львовской, Волынской и Ровенской областях небольшой дождь.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных и Винницкой областях местами порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью +1 +6, в южных и восточных областях +5 +10, днем +10 +15, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны очень тепло для ноября, вплоть до +18.

В Карпатах ночью небольшой мороз до -1, днем тепло +10.

Ранее сообщалось о том, что в Украине морозов и снега стоит ждать только в конце ноября.

Вместе с тем первая декада ноября будет довольно теплой, с температурой +9 +14 градусов.

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