На Украину налетит резкое похолодание и придет опасная погода

Погода в Украине будет морозной / pixabay

Погода в Украине в начале ноября удивит. По прогнозу синоптиков, страну накроют температурные "качели".

Похолодание сменится резким потеплением, а затем вернется назад.

В понедельник, 1 ноября, в дневное время ожидается +10...+13 градусов.

Во вторник, 2 ноября, в части западных областей и на северо-востоке дневная температура упадет до +8...+10 градусов.

В среду, 3 ноября, на юге и востоке Украины воздух прогреется до +17...+18 градусов.

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В четверг, 4 ноября, потепление до +16...+17 коснется большей части Украины, на юге - до +19...+20 градусов.

В пятницу, 5 ноября, до +18...+22 потеплеет в Черновицкой, Винницкой, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Киевской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Ровенской областях и в Крыму.

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В субботу, 6 ноября, тепло останется только в южных регионах. На остальной территории резко похолодает до +6...+13 градусов.

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.