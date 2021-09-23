От сильных заморозков до оттепели: синоптик рассказала, какой будет зима 2021-22 в Украине

Грядущей зимой ожидается перепад температур, предупредила синоптик / УНИАН

Глобальное потепление не может отменить смену сезонов, поэтому холодные зимы в Украине не исчезнут. В частности, зима 2021-2022 будет характеризоваться перепадом температур, рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов в Украинском гидрометинституте НАН (УкрГМИ) Вазира Мартазинова.

"Зима никуда не денется. Мы не в Антарктиде живем. Холодные зимы в Украине будут даже в условиях глобального потепления. Изменение времен года оно не отменит", – сказала Мартазинова в интервью изданию Obozrevatel.

По словам Мартазиновой, смену времен года определяет положение Земли к Солнцу. И хотя сезоны действительно могут быть неустойчивыми, они все равно останутся.

По словам Мартазиновой, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Читайте такжеМного снега, сильные морозы и ледяные дожди: синоптик дал подробный прогноз погоды на зиму 2021Как сообщал Главред, ранее директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил о том, что в случае продолжения повышения средней температуры Украине грозят серьезные климатические изменения.

"При сохранении таких тенденций на всем юге Украины, а также в части центральных областей, климат будет, как, например, сейчас в Греции. Сухие субтропики", - сказал синоптик.

Главный народный синоптик страны Леонид Горбань прогнозирует, что грядущей зимой украинцев ждет много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.