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Украину зальет дождями: синоптик предупредила о резком похолодании

31 октября 2021, 14:57
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Во вторник столбики термометров в Украине опустятся.

Дожди
В Украине прогнозируют дожди и похолодание / УНИАН

В понедельник, 1 ноября, в Украине осадков не ожидается, температура воздуха будет комфортной, +10+15 градусов.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook, ветер прогнозируется юго-восточный, в западных областях порывистый.

По ее прогнозу, во вторник, 2 ноября, похолодает в северных областях, а во многих регионах Украины начнутся дожди.

Синоптик уточнила, что в Киеве понедельник обещает быть сухим и теплым, до +12 градусов.

Во вторник столбики термометров в украинской столице опустятся до +7, +8 градусов, возможен дождь.

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Диденко добавила, что 3 ноября в Украине снова потеплеет.

Прогноз от Укргидрометцентра

Синоптики прогнозируют облачность, без осадков, лишь в Одесской и Николаевской областях днем местами небольшой дождь. Температура ночью 0-5° тепла, в Одесской области до 8° тепла, в Карпатах местами 1-6° мороза, днем 9-14° тепла, в южных областях до 17°.

В Киеве облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 1-4° тепла, днем 10-13°.

Прогноз погоды на 1 ноября / meteo.gov.ua

Ранее сообщалось о том, что в Украине морозов и снега стоит ждать только в конце ноября.

Вместе с тем первая декада ноября будет довольно теплой, с температурой +9 +14 градусов.

viber
прогноз погоды Наталья Диденко Погода в Украине
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