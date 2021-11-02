В Украину движется первый снег: синоптики назвали дату

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине уже в ближайшие дни принесет похолодание и снег.

Так, по прогнозу синоптиков, первый снег мы увидим уже в начале следующей недели, 9-11 ноября. Температура снизится до +2... -1 днем, и местами до -5 ночью.

Погода в среду, 3 ноября будет практически без осадков.

"Ветер завтра ожидается порывистым, берегите горло и голову. Температура воздуха максимально предполагается +9 +13 градусов, на юге +12 +16", - прогнозирует синоптик Наталка Диденко.

В четверг 4 ноября потеплеет, а дожди поедут в краткосрочную командировку. В Украинском гидрометцентре дожди в четверг прогнозируют лишь на крайнем западе.

Реклама

5 ноября осадки возможны на севере и западе. А 6-7 числа дождей станет меньше, но температура значительно снизится.

Ранее сообщалось о том, что в Украине морозов и снега стоит ждать только в конце ноября.

Вместе с тем первая декада ноября будет довольно теплой, с температурой +9 +14 градусов.

Читайте также: