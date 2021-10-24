В Украину пришла зима: Карпаты окутал мороз и засыпало снегом

Карпаты засыпало снегом / facebook.com/chornogora.rescue112

В Карпатах выпал снег. Настоящая зима постигла гору Поп Иван Черногорский утром в воскресенье, 24 октября. Более того, температура воздуха в горах опустилась до -6°С.

Как говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста, похолодание сопровождается юго-западным ветром с порывами 3 м/с.

"Облачно с прояснениями", - сказано в сообщении.

Между тем, накануне в Карпатах было 3 градуса мороза.

Как писал Главред, последняя неделя в Украине октября будет холодной. Страну окутают ночные морозы. Температура воздуха опустится до -5 градусов. Похолодание ожидается по всей территории страны. Также в некоторых регионах пройдут дожди.

Справка:

Гора Поп Иван Черногорский расположен на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Это одна из самых высоких вершин украинских Карпат, ее высота - 2 028 метров.