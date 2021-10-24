Холод неописуемый: Украину накрывает арктический циклон, погода изменится до неузнаваемости

На Украину наступает мороз / УНИАН

В Украине начинает бушевать арктический циклон. Уже в начале следующей недели, с понедельника, 25 октября, в стране ожидается существенное похолодание. Арктическая воздушная масса будет перемещаться по всей территории страны.

Как сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook, днем температура воздуха опустится до + 6+11 градусов.

"Мощный циклон, центр которого сейчас размещается над Финляндией, затягивает холодный арктический воздух и быстро распространяет его на Европу", - сказано в сообщении.

При этом, в разных регионах Украины погода будет разной. В восточных, южных, Кировоградской и Днепропетровской областях временами возможен небольшой дождь.

Ветер будет юго-западным с переходом на северо-западный, 5-12 м/с. Больше всего он разбушуется в северных областях.

Ночью температура может снизиться до 5 градусов мороза.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине в последний месяц осени 2021 будет довольно холодной. Как отмечает климатолог, заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова, холода в Украину придут с Сибири.