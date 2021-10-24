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Сибирские холода и снег: каким будет ноябрь в Украине

24 октября 2021, 01:10

В ноябре в Украину придет зимнее похолодание.

погода
Погода на ноябрь в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине в последний месяц осени 2021 будет довольно холодной. Как отмечает климатолог, заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова, холода в Украину придут с Сибири.

"Если летом все похолодания шли с северо-запада, то сейчас все будущие похолодания будут идти с Сибири. В стратосфере образовался циркумполярный вихрь. Вообще такие вихри образуются над южным полушарием, но сейчас он образовался над северным полушарием, что является редкостью. Этот вихрь дает холод в Сибири и уже сейчас там набираются холодные процессы, которые будут скапливаться, задерживаться горами Тянь-Шань и холодный воздух будет давать отроги и на нашу территорию. Причем эти отроги будут не в ноябре-декабре, а совсем скоро", - отмечает Мартазинова, передает Апостроф.

Старт последнего месяца осени будет достаточно прохладным. Впрочем, не обойдется и без сюрпризов с отметкой "плюс".

"В начале ноября мы ожидаем температуру воздуха около 0 градусов, а ночью около 5 градусов мороза. Тем не менее, это будут еще не зимние процессы. И опять ноябрь будет демонстрировать нам такую же температурную неустойчивость: температуры в средине ноября будут доходить до 14-15 градусов тепла", - отметила климатолог.

А к концу месяца придет зимние похолодание.

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"В целом, температура воздуха осенью будет выше нормы. Но внутри каждого месяца погодные условия будут неустойчивыми", - добавила Мартазинова.

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Какой будет зима 2021-22 в Украине

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.

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