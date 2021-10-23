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В Украину движется лютый холод с сильным морозом

23 октября 2021, 18:53

Уже в ночь на 25 октября в Украину придут заморозки.

погода
В Украине ударит мороз / pixabay

Погода в Украине в ближайшие дни будет холодной и морозной. Температура воздуха в некоторых территориях опустится до +6 градусов днем. В последующие дни ночью ожидаются заморозки от -1 до -7 градусов.

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, осадков не предвидится. Так, 24 октября температура воздуха днем на западе страны составит +6 +10 градусов, ночью – от +2 до +5 тепла.

В северных регионах прогнозируется +6 +10 днем и +1 +4 – ночью. Аналогичная ситуация сложится и в центральных областях.

На востоке страны будет несколько теплее – от +8 до +11 днем, и +2 +6 – ночью. Выше всего столбики термометров поднимутся на юге страны – от 10 до 13 тепла днем и до +7 – ночью.

Уже в ночь на 25 октября в Украину придут заморозки. Сильнейшие будут на западе страны – от 0 до -5 градусов. На остальной территории они прогнозируются от -1 до -3. Дневные температуры будут держаться на уровне +6+10 градусов.

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В ночь на 26 октября морозы усилятся. В частности, в Черновицкой и в Луганской области столбики термометров опустятся до -7 градусов, на Харьковщине – до -6.

На остальной территории страны – будут держаться на уровне -1 -4. А вот днем на западе воздух прогреется от +11 до +14, в других регионах в среднем прогнозируется +5 +10 градусов.

Синоптики ресурса meteoprog составили прогноз погоды на ближайшие дни в Киеве.

Какой будет зима 2021-22 в Украине

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.

viber
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