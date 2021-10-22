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Надвигается мощный циклон: погода "напугает" украинцев внезапным похолоданием

22 октября 2021, 22:44

Ночная температура воздуха в Украине будет колебаться от +3 до +8 градусов, днем воздух прогреется до +10 +15 градусов.

осень
На выходных похолодает / pixabay

Погода в Украине на выходных напугает внезапным похолоданием в разных областях страны. На страну надвигается мощный циклон с арктическим воздухом из Финляндии. Холодный воздух накроет многие страны Европы, и температура воздуха в Украине упадет резко, сразу на 5-7 градусов, пишет Укргидрометцентр.

В субботу дожди ожидаются в восточных, южных, в Кировоградской и Днепропетровской областях. На остальной территории страны будет сухо. В Карпатах может пройти мокрый снег, температура воздуха от -2 до +3 градусов. Ветер будет сильный почти на всей территории страны, на севере – со штормовыми порывами.

Ночная температура воздуха в Украине будет колебаться от +3 до +8 градусов, днем воздух прогреется до +10 +15 градусов, теплее буде на юге и юго-востоке – до +15 +20 градусов.

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По прогнозу Натальи Диденко, в субботу дожди зацепят Харьковскую и Сумскую области, а оттуда – через всю центральную часть до Одессы. Также небольшой дождь может пройти на Волыни, в Ровенской области, южных районах Киевской и Черниговской областей. Вечером осадки ожидаются в Луганской и Донецкой областях.

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В воскресенье дожди пройдут на северо-востоке страны, в остальных регионах будет сухо.

Температура воздуха начнет снижаться и 24 октября и максимальная температура днем составит от +5 до +10 градусов. Только на юге прогреется до +12 градусов. Холоднее всего будет в западных областях страны, там ожидается от +4 до +6 градусов. Ночная температура воздуха тоже будет низкая, от +1 до +4 градусов.

Какой будет зима 2021-22 в Украине

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.

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