Синоптик пообещала украинцам новую порция тепла: прогноз погоды до конца октября

В Украине ожидается потепление / Фото ТСН

В ближайшие выходные в определенных регионах Украины начнется похолодание. На части территории даже возможны дожди. Однако до конца октября ожидается еще одно потепление.

По данным Натальи Диденко, уже завтра, 23 октября похолодает на Западе и Севере, днем будет +7...+12 градусов. На остальной территории до +12...+18 градусов. В воскресенье небольшие дожди вероятны на северо-востоке Украины.

"Но температура воздуха дальше будет снижаться и в течение дня 24 октября максимально ожидается лишь +5...+10 градусов, на юге до +12 градусов. Ветер с западного будет переходить на северо-западный и будет оставаться, может, и не штормовым, но порывистым, сильным", – рассказала она и добавила, что в 25 и 26 октября в Украине "будет очень холодная погода, ночью к "минусам".

Когда в Украине потеплеет

Однако уже со средины следующей недели температура воздуха постепенно начнет повышаться. По прогнозам синоптика, сначала в западные области, а к концу недели и на всю Украину придет теплая погода с температурой воздуха +12 +16 градусов, местами до +18 градусов.

"Со следующего четверга, с 28 октября, вдруг еще не отгуляли отпуск или надо доделать ремонт сарайчика – планируйте. Будет сухо, даже солнечно, и тепло", – заверила синоптик.

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