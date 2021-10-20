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После потепления в Украине ударит мороз: синоптик назвал даты

20 октября 2021, 10:38
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Нас ждет весьма недолгое потепление. Уже сегодня температура воздуха поднимется до +16... +18 градусов, а на юге и юго-востоке - даже до +20.

погода, осень
Похолодание в Украину придет уже в субботу, предупредил синоптик / ua.depositphotos.com

Бабье лето в октябре начнется со среды, 20 октября, и продлится до пятницы, 22 числа. Однако теплые дни пройдут быстро, уступив место морозам уже в субботу. Самыми теплыми днями недели будут четверг и пятница.

Синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала рассказала в комментарии изданию Obozrevatel, что Украину ждет весьма недолгое потепление. Уже сегодня температура воздуха поднимется до +16... +18 градусов, а на юге и юго-востоке даже до +20.

В четверг и в пятницу в Украине будет сухо, но уже в субботу начнутся дожди. Тогда же температура воздуха начнет снижаться.

"И хотя в субботу еще будет относительно тепло, уже в понедельник, 25 октября, по всей территории Украины значительно похолодает. Днем будет около +10 градусов, в ночные часы возможны даже небольшие морозы, в целом 0... +2 градуса", – предупредила Хала.

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Эксперт добавила, что погода является вполне типичной для нашего региона, хотя отметила, что осень в этом году пришла немного позже традиционного времени.

Читайте такжеВ ноябре придет зима: синоптики рассказали, когда Украину завалит снегомТем временем в Укргидрометцентре спрогнозировала, какой будет погода в Украине по дням. В частности, в среду, 20 октября, температура воздуха ожидается в пределах +7... +10 градусов, на западе и юге потеплеет до +12 градусов. В северных, восточных и центральных областях ночью возможны морозы до -2 градусов.

Погода в Украине 20 октября 2021/ meteo.gov.ua

В четверг, 21 октября, станет теплее. Максимально температура воздуха в этот день поднимется до +18 градусов днем и до +8 градусов ночью.

Прогноз погоды на 21 октября 2021 / meteo.gov.ua

В пятницу, 22 октября, по всей Украине будет тепло – столбики термометров днем покажут +18 градусов, а ночью +9 градусов.

Погода в Украине 22 октября 2021 / meteo.gov.ua

В субботу, 23 октября, достаточно тепло будет на Юге и Востоке страны. Там прогнозируется +14…+17 градусов днем. Прохладнее всего будет в западной части страны.

Чего ждать от погоды 23 октября 2021 / meteo.gov.ua

В воскресенье, 24 октября, температура воздуха начнет резко снижаться. Ночью по всей территории страны ожидается около +3…+5 градусов, днем – всего лишь от +7 до +13. Прохладнее будет в западной части страны.

С 24 октября 2021 в Украине начнется похолодание / meteo.gov.ua

Как сообщал Главред, заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине во второй декаде октября принесет похолодание. Днем ожидается от 5 до 7 градусов тепла. Ночью +3...+5. Возможен снег с дождем. Ноябрь начнется с прохлады, однако о зиме пока говорить рано – в середине месяца температура воздуха прогреется до +14...+15 градусов.

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