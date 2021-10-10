Первый снег в октябре и теплые ноябрьские дни: синоптик рассказала о погодных сюрпризах осени

Во второй половине октября ожидается снег с дождем / УНИАН

Погода в Украине во второй декаде октября принесет похолодание. Днем ожидается от 5 до 7 градусов тепла. Ночью +3 +5. Возможен снег с дождем. Ноябрь начнется с прохлады, однако о зиме пока говорить рано – в середине месяца температура воздуха прогреется до +14 +15 градусов. Об этом рассказала заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

Как сообщает Апостроф, климатолог рассказала, что во второй половине октября ожидаются нестабильные температурные показатели. Могут быть заморозки и первый снег.

Погода во второй половине октября

Мартазинова указывает, что днем и ночью ожидается практически одинаковая температура. Прогнозируются и заморозки – естественное явление для этого периода.

"…резко похолодает и температура воздуха днем и ночью практически сравняется: около 5 градусов тепла. Только дневная 5-7 градусов, а ночная 3-5 градусов. Заморозки в этот период - это естественно", - отметила синоптик.

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Согласно ее прогнозу, в это время ожидаются температурные качели: потепление будет чередоваться с похолоданием. Если будет минусовая температура, то появится снежный покров. Однако, по всей вероятности, это будет снег с дождем.Читайте такжеБабье лето сменится морозами и настоящим снегом: синоптики рассказали о погоде в Украине осенью

"От резких похолоданий до резких потеплений - и снова дело будет идти к похолоданию в конце октября. Меня беспокоит вторая половина октября, ведь если во второй половине появятся отрицательные ночные и дневные температуры, это говорит о том, что появится уже снежный покров. Но это будет снег с дождем", - считает Мартазинова.

Погода в ноябре

В начале месяца будет прохладно, но погода принесет и сюрпризы в виде потепления. Днем ожидается 0 градусов, а ночью где-то -5. Однако уже в середине ноября прогнозируется потепление до +14 +15.

"В начале ноября мы ожидаем температуру воздуха около 0 градусов, а ночью около 5 градусов мороза. Тем не менее, это будут еще не зимние процессы. И опять ноябрь будет демонстрировать нам такую же температурную неустойчивость: температуры в средине ноября будут доходить до 14-15 градусов тепла", - сказала Мартазинова.

Впрочем, к концу ноября придет уже зимнее похолодание, однако температура будет нестабильной.

"В целом, температура воздуха осенью будет выше нормы. Но внутри каждого месяца погодные условия будут неустойчивыми", - добавила климатолог.

Погода в Украине

В воскресенье, 10 октября, согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, ожидается сухая и солнечная погода. Температура ночью от -2 до +5. Днем ожидается от +9 до +14. На Закарпатье и крайнем юге температура воздуха прогреется до 16 градусов тепла. Однако уже со вторника, 12 октября, прогнозируются дожди.

В Укргидрометцентре предупредили о прохладной погоде 10 октября. В ряде регионов прогнозируется сильный ветер и ночные заморозки.