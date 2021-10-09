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Ночные морозы усилятся: синоптик уточнил прогноз погоды на выходные

9 октября 2021, 09:28
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Погода на выходных, 9-10 октября, в Украине будет сухой, но холодной. При этом в некоторых регионах ожидается еще и сильный ветер, сообщили в Укргидрометцентре.

погода
Погода в Украине будет холодной, но без осадков / pixabay

Погода в Украине на выходных, 9-10 октября, будет сухой, но холодной. Усилятся ночные морозы.

Температура воздуха ночью составит от трех градусов тепла до двух мороза, в Крыму и Приазовье будет немного теплее - от 4 до 7 градусов тепла, днем от +9 до +14 градусов, на Закарпатье теплее всего - 15-17 градусов выше нуля, сообщили в Укргидрометцентре.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 9 октября 2021 / meteo.gov.ua

В воскресенье, 10 октября, также осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 4 градусов тепла до одного градуса мороза, днем +9…+14 градусов. На Юге и Востоке страны ночью +1…+6 , днем – от 11 до 16.

Прогноз погоды на 10 октября 2021 / meteo.gov.ua

Погода в Киеве на выходных будет сухой, ожидается небольшая облачность. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3 градуса выше нуля, днем +11…+13.

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Погода в Украине

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине ожидается изменение погоды после ослабления влияния антициклона Lioba. По ее прогнозу, 9-10 октября в Украине повсеместно будет сухо и солнечно. Ветер ожидается восточный и северо-восточный, на востоке и юго-востоке вероятность штормовых порывов.

Народный синоптик Леонид Горбань составил прогноз погоды в Украине на ноябрь 2021. Согласно его расчетам, в третьей декаде месяца возможны морозы до -9 градусов.

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима 2021-22 и следующие зимы в Украине будут морозными. При этом ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.

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