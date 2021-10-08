Атака мощного циклона: Украину накроют затяжные дожди - синоптик

В Украине прогнозируют начало периода дождей / УНИАН

В Украине ожидается изменение погоды после ослабления влияния антициклона Lioba, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как сообщила она в своем Telegram-канале, в ближайшие выходные антициклон прекратит свое существование.

Однако 9-10 октября в Украине повсеместно будет сухо и солнечно. Ветер ожидается восточный и северо-восточный, на востоке и юго-востоке вероятность штормовых порывов. Температура воздуха ожидается ночью от 2 градусов мороза до 5 градусов тепла. В дневные часы в субботу-воскресенье предполагается +9 +14 градусов, на крайнем юге и на Закарпатье до +16 градусов, рассказала синоптик.

По ее прогнозу, в Киеве 9-10 октября ночью +1 +4 градуса (по области вероятны заморозки) днем +9 +12 градусов.

"Уже со вторника старенький антициклон начнет разрушаться, осыпаться под мощными волнами новых атмосферных циклонических и фронтальных образований - появляться первые дожди", - добавила Диденко.

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Ранее сообщалось, что погода в Украине изменится уже во второй декаде октября — в страну придут дожди, а в Карпатах выпадет снег, сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"То есть будет больше облачности, чаще будут осадки — преимущественно в виде дождя. Смешанная фаза и снег могут наблюдаться в карпатском регионе, это не является какой-то аномалией", — уточнила она.