Снег в октябре: украинцам назвали даты резкой перемены погоды

В Украине обещают снег уже в октябре / УНИАН

В среду, 6 октября, в западных областях Украины, а также в Крыму и на Приазовье ожидаются сильные порывы юго-восточного ветра.

Как рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook, осадков в среду в Украине не предвидится.

Температура воздуха предполагается на уровне +2 +9 градусов ночью (местами заморозки, за исключением Закарпатья и южных регионов), днем потеплеет до +11 +15 градусов (на Западе до +18 градусов), отметила она.

Синоптик прогнозирует, что в Киеве 6-го октября предполагается сухая погода с порывистым ветром. Ночью в столице +4 +7 градусов, днем ожидается +11 +13 градусов.

Читайте такжеУкраинцев ждет "ледяная" неделя: синоптики назвали новые даты серьезных заморозков

Реклама

Когда ждать похолодания и снега в октябре

"Сухую диктатуру северного антициклона прервут юго-западные влажные атмосферные фронты уже на следующей неделе. По Украине покружат неплохие дожди на Покрову - в течение 12-15 октября", - добавила Диденко.

Погода в Украине изменится уже во второй декаде октября — в страну придут дожди, а в Карпатах выпадет снег, сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет Телеграф.

"То есть будет больше облачности, чаще будут осадки — преимущественно в виде дождя. Смешанная фаза и снег могут наблюдаться в карпатском регионе, это не является какой-то аномалией", — уточнила она.

Читайте такжеБабье лето вернется: украинцам пообещали резкое потепление и назвали сроки

По прогнозу синоптика, во второй половине октября, в соответствии с климатическими нормами, может выпадать снег в Карпатах.

Температура воздуха в течение этого месяца составит +7 +12 градусов тепла, тогда как в Карпатах — +6 +7 градусов.

Что происходит с погодой в Украине

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине повысилась температура на фоне активизации очередного атлантического циклона.

Скандинавский антициклон, который сохранит влияние до 5-6 октября, развернул атмосферные течения из теплых западных на холодные северные, поэтому показания термометров будут довольно сдержаны.