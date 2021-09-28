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Мощный циклон разогреет Украину до +26: когда и где врежет летняя жара

28 сентября 2021, 04:39
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На неделе ожидается преимущественно солнечная и сухая погода, говорит Виталий Постригань.

погода, жара, повышение температуры
/ Фото ua.depositphotos.com

В Украине повысилась температура на фоне активизации очередного атлантического циклона, рассказал синоптик Виталий Постригань.

Как написал он в своем Facebook, температурный фон больше соответствует летнему режиму, с дневными градусами до +18 +20º.

По его словам, скандинавский антициклон, который сохранит влияние до 5-6 октября, развернул атмосферные течения из теплых западных на холодные северные, поэтому показания термометров будут довольно сдержаны.

Он не исключил, что наряду с комфортной температурой местами вероятны заморозки 0-3º.

Синоптик говорит, что на неделе ожидается преимущественно солнечная и сухая погода.

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Обратим внимание, что по данным ресурса Ventusky, в ближайшие дни в Украине прогнозируется существенное повышение температуры.

Синоптики прогнозируют 6 октября в южные регионах Украины до +26 градусов.

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Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что в Украине в ближайшее время погоду будет определять антициклон.

Как написала она в Facebook, погода обещает быть малооблачной, с утренними туманами, дневным солнцем, холодными ночами и умеренным теплом в дневные часы.

viber
прогноз погоды Погода в Украине Виталий Постригань
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