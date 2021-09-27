От сильных заморозков до +18°: украинцев предупредили о резком изменении погоды

Украинцев предупредили о ночных заморозках / Фото getbg.net

В Украине в ближайшее время погоду будет определять антициклон, рассказала синоптик Наталья Диденко.

Как написала она в Facebook, погода обещает быть малооблачной, с утренними туманами, дневным солнцем, холодными ночами и умеренным теплом в дневные часы.

Во вторник, 28 сентября, небольшие периодические дожди на вероятны на Полтавщине, Харьковщине, Сумщине, а также в Черновицкой области, южных районах Ивано-Франковской области и на Закарпатье.

Синоптик прогнозирует, что ближайшей ночью в Украине ожидается +5 +12 градусов, в течение дня в Украине потеплеет до +10 +16 градусов (чуть теплее в южной части и на Закарпатье).

В Киеве 28 сентября, и в течение всей недели будет преобладать сухая малооблачная погода - без дождей. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах +11 +15 градусов, подчеркнула она.

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Прогноз от Укргидрометцентра

В Укргидрометцентре прогнозируют, что в ближайшие трое суток в Украине преимущественно без осадков, лишь завтра в северо-восточных областях и Карпатах днем небольшой дождь.

Прогноз погоды на 28 сентября / meteo.gov.ua

Температура ночью 2-8° тепла, на побережье морей до 12°, 29 сентября на северо-востоке страны, 30 сентября в северных, восточных и центральных областях на поверхности почвы, в северо-восточных областях местами и в воздухе заморозки 0-5°, темпераутра днем 10-18° тепла.

Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что погода в Украине в октябре 2021 будет очень холодной и дождливой, ожидаются заморозки.

Он озвучил детальный прогноз по дням, какой погоды ждать украинцам в октябре: 1-4 октября будет холодно и мрачно; 5-6 и 8-10 — пройдут дожди; 11-19 — пасмурно, холодно; 14 — заморозки; 20, 22-23 и 26 октября — дожди; 27 октября и до конца месяца будет сухо, но холодно.