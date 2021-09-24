Очень холодно и дождливо: народный синоптик озвучил прогноз погоды в Украине на октябрь 2021

Какой будет погода в Украине в октябре / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в октябре 2021 будет очень холодной и дождливой, ожидаются заморозки. Такой прогноз погоды озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

Он озвучил ТСН детальный прогноз по дням, какой погоды ждать украинцам в октябре: 1-4 октября будет холодно и мрачно; 5-6 и 8-10 — пройдут дожди; 11-19 — пасмурно, холодно; 14 — заморозки; 20, 22-23 и 26 октября — дожди; 27 октября и до конца месяца будет сухо, но холодно.

Ранее заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова сообщила, что во второй половине октября в Украине может выпасть первый снег.

К слову, снег уже выпал в Карпатах и на Буковине. Как сообщал Главред, 22 сентября на одной из самых высоких вершин Украинских Карпат - горе Поп Иван - из-за осадков была плохая видимость, шел снег и ударил мороз.

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23 сентября снег покрыл гору Томнатик, которая находится на хребте Томнатикул, в пределах Вижницкого района.

Какой будет зима 2021-22 в Украине

Глобальное потепление не может отменить смену сезонов, рассказала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов в Украинском гидрометинституте НАН (УкрГМИ) Вазира Мартазинова.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Главный народный синоптик страны Леонид Горбань прогнозирует, что грядущей зимой украинцев ждет много снега и морозы в начале и конце сезона, а февраль так и вообще обещает быть "лютым", возможны даже бураны.