"Красота, которая завораживает": в горах на Буковине выпал первый снег (фото)

В Черновицкой области выпал первый снег / фото Мика Слусаряк, Facebook

Снег в конце сентября выпал не только на высокогорье Карпат, но и в горных районах Черновицкой области. Первый снег покрыл гору Томнатик, которая находится на хребте Томнатикул, в пределах Вижницкого района.

На это в сети обратила внимание Мика Слусаряк. В своем фейсбуке она опубликовала живописные кадры первого нынешнего снега в горных районах Буковины. "В горах снега, в наших горах уже ранние снега. Красота, которая завораживает", – говорится в подписи.

В комментариях пользователи отмечают, что, хотя и не готовы к снегу, но все же рады осадкам. Заметим, что согласно прогнозу погоды, в Выжницком районе сегодня дневная температура воздуха достигает +12 градусов, ночью опустится до +8 градусов.

Снег в горах на Буковине / фото Мика Слусаряк, Facebook

Снег в горах на Буковине / фото Мика Слусаряк, Facebook

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