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"Красота, которая завораживает": в горах на Буковине выпал первый снег (фото)

23 сентября 2021, 14:30
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Украинские путешественники имели возможность наслаждаться живописными видами.

В Черновицкой области выпал первый снег / фото Мика Слусаряк, Facebook

Снег в конце сентября выпал не только на высокогорье Карпат, но и в горных районах Черновицкой области. Первый снег покрыл гору Томнатик, которая находится на хребте Томнатикул, в пределах Вижницкого района.

На это в сети обратила внимание Мика Слусаряк. В своем фейсбуке она опубликовала живописные кадры первого нынешнего снега в горных районах Буковины. "В горах снега, в наших горах уже ранние снега. Красота, которая завораживает", – говорится в подписи.

В комментариях пользователи отмечают, что, хотя и не готовы к снегу, но все же рады осадкам. Заметим, что согласно прогнозу погоды, в Выжницком районе сегодня дневная температура воздуха достигает +12 градусов, ночью опустится до +8 градусов.

Снег в горах на Буковине / фото Мика Слусаряк, Facebook
Снег в горах на Буковине / фото Мика Слусаряк, Facebook

Какой будет зима 2021-22 в Украине

  • По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.
  • По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.
  • Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.
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Карпаты Буковина прогноз погоды
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