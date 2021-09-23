"Красота, которая завораживает": в горах на Буковине выпал первый снег (фото)

Украинские путешественники имели возможность наслаждаться живописными видами.
Снег в конце сентября выпал не только на высокогорье Карпат, но и в горных районах Черновицкой области. Первый снег покрыл гору Томнатик, которая находится на хребте Томнатикул, в пределах Вижницкого района.
На это в сети обратила внимание Мика Слусаряк. В своем фейсбуке она опубликовала живописные кадры первого нынешнего снега в горных районах Буковины. "В горах снега, в наших горах уже ранние снега. Красота, которая завораживает", – говорится в подписи.
В комментариях пользователи отмечают, что, хотя и не готовы к снегу, но все же рады осадкам. Заметим, что согласно прогнозу погоды, в Выжницком районе сегодня дневная температура воздуха достигает +12 градусов, ночью опустится до +8 градусов.
Какой будет зима 2021-22 в Украине
- По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.
- По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.
- Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.
Автор: Денис Пономаренко