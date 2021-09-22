Зима не за горами, она уже в горах: Карпаты завалило снегом, ударил мороз

В Карпатах выпал снег / facebook.com/chornogora.rescue112

В среду, 22 сентября, в Карпатах выпал снег. На одной из самых высоких вершин Украинских Карпат - горе Поп Иван - из-за осадков плохая видимость.

Как сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook, по состоянию на 08:35 среды на горе Поп Иван Черногорский облачно, ограниченная видимость и падает снег.

Ветер северо-западный 3-4 м/с. Температура воздуха - четыре градуса мороза.

Украинцы в комментариях к сообщению пишут, что снег в Карпатах выглядит красиво, но выпал слишком рано. Другие считают, что ранний снег может говорить о том, что зимой в Карпатах его будет мало.

Как сообщал Главред, синоптик Наталка Диденко сообщала, что в День осеннего равноденствия 22 сентября осень окончательно вступит в свои права - будет холодно, пасмурно, с дождем и туманами. Ожидается сильный ветер.

Кром того, синоптики прогнозируют снег в Украине. Однако к выходным в стране обещают потепление, но очень высоких градусов ждать не следует.