Украину ждет аномалия: появился последний прогноз погоды народного синоптика Леонида Горбаня

Погода в Украине на ноябрь / pixabay

Народный синоптик Леонид Горбань за две недели до смерти успел составить прогноз погоды в Украине на ноябрь 2021.

Согласно его расчетам, в третьей декаде месяца возможны морозы до -9 градусов.

В течение первой недели ноября народный синоптик спрогнозировал нестабильную погоду и температурные "качели". Месяц начнется с дневных температур на уровне +4 градуса, но уже 3 ноября температура упадет практически до 0 градусов. Ночью возможны морозы в пределах -1… -3 градусов, пишет Обозреватель.

С 6 по 8 ноября дневная температура будет стабильно плюсовой, порядка +8… +10 градусов. А с 8 ноября начнется новый этап похолодания, на этот раз – постепенного.

К 16 ноября дневной температурный максимум составит +4… +6 градусов, что для данного периода времени довольно аномальная погода.

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С 16 ноября понижение температуры станет стремительным. 19 ноября возможны небольшие морозы как в дневные, так и в ночные часы.

В течение ближайших 2 дней, до 20 ноября, температурные показатели немного повысятся. Днем воздух будет прогреваться до +2… +3 градусов.

С 20 ноября народный синоптик спрогнозировал еще один период похолодания и приход зимы. Температура будет понижаться до 24 ноября и достигнет отметки -5 градусов днем и -7… -9 градусов ночью. Такие показатели будут сохраняться до конца месяца.

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Согласно прогнозу Горбаня в ноябре осадков будет немало. 2 числа возможен снег с дождем, 8, 10, 11 и 14 – небольшой дождь, 20, 24, 25 и 28 ноября – снег.

Отметим, народный синоптик Леонид Горбань скончался 1 октября. Он был автором уникальной методики долгосрочных прогнозов погоды, основанной на древней народной традиции, насчитывающей более 300 лет.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.