УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

Украину ждет аномалия: появился последний прогноз погоды народного синоптика Леонида Горбаня

7 октября 2021, 23:52

В течение первой недели ноября народный синоптик спрогнозировал нестабильную погоду и температурные "качели".

погода
Погода в Украине на ноябрь / pixabay

Народный синоптик Леонид Горбань за две недели до смерти успел составить прогноз погоды в Украине на ноябрь 2021.

Согласно его расчетам, в третьей декаде месяца возможны морозы до -9 градусов.

В течение первой недели ноября народный синоптик спрогнозировал нестабильную погоду и температурные "качели". Месяц начнется с дневных температур на уровне +4 градуса, но уже 3 ноября температура упадет практически до 0 градусов. Ночью возможны морозы в пределах -1… -3 градусов, пишет Обозреватель.

С 6 по 8 ноября дневная температура будет стабильно плюсовой, порядка +8… +10 градусов. А с 8 ноября начнется новый этап похолодания, на этот раз – постепенного.

К 16 ноября дневной температурный максимум составит +4… +6 градусов, что для данного периода времени довольно аномальная погода.

Реклама

С 16 ноября понижение температуры станет стремительным. 19 ноября возможны небольшие морозы как в дневные, так и в ночные часы.

В течение ближайших 2 дней, до 20 ноября, температурные показатели немного повысятся. Днем воздух будет прогреваться до +2… +3 градусов.

С 20 ноября народный синоптик спрогнозировал еще один период похолодания и приход зимы. Температура будет понижаться до 24 ноября и достигнет отметки -5 градусов днем и -7… -9 градусов ночью. Такие показатели будут сохраняться до конца месяца.

Читайте такжеМороз -20: синоптики рассказали, какой будет зима в Украине

Согласно прогнозу Горбаня в ноябре осадков будет немало. 2 числа возможен снег с дождем, 8, 10, 11 и 14 – небольшой дождь, 20, 24, 25 и 28 ноября – снег.

Отметим, народный синоптик Леонид Горбань скончался 1 октября. Он был автором уникальной методики долгосрочных прогнозов погоды, основанной на древней народной традиции, насчитывающей более 300 лет.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.

viber
погода прогноз погоды Народный синоптик Леонид Горбань Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Украину ждет аномалия: появился последний прогноз погоды народного синоптика Леонида Горбаня». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду вернулись потрясающие женские куртки в стиле 50-х, в которые невозможно не влюбитьсяВ моду вернулись потрясающие женские куртки в стиле 50-х, в которые невозможно не влюбиться Гороскоп на 4 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство или неожиданные переменыГороскоп на 4 октября 2021 для всех знаков Зодиака: предательство или неожиданные перемены В Минздраве растолковали, кому вакцинация от коронавируса противопоказанаВ Минздраве растолковали, кому вакцинация от коронавируса противопоказана В Украину вернется лето: астролог рассказал о погоде в октябре-2021В Украину вернется лето: астролог рассказал о погоде в октябре-2021 Синоптик рассказала, когда в Украину ворвется резкое похолоданиеСиноптик рассказала, когда в Украину ворвется резкое похолодание

Последние новости

23:55

Терапевт предупредила о неожиданной опасности влажных салфеток

23:52

Украину ждет аномалия: появился последний прогноз погоды народного синоптика Леонида Горбаня Видео

23:22

Проклятие Моей прекрасной няни: актер Валерий Гаркалин в коме

23:01

Какие вещи нельзя передавать из рук в руки: опасные приметы Видео

23:00

Ученые выявили смертельную опасность в бороде мужчин

Реклама
22:21

В США призвали срочно ввести санкции против Северного потока-2 Видео

22:12

Apple опубликовала карту Украины без Крыма: разгорелся новый скандал Видео

22:08

"Ждите армию России": в Польше резко высказались о запуске Северного потока-2 Видео

21:48

Пользователи на могут зайти на сайт Wikipedia: в чем причина Видео

21:15

Выяснилось, грозит ли Киеву локдаун и как будет работать транспорт

21:04

Каменских в бикини позволила рассмотреть свою грудь во всей красе

20:55

Как дожить до 100 лет: названы три здоровые привычки долгожителей Видео

20:32

Молодая девушка осталась без руки из-за лихача за рулем автобуса: детали жуткой ДТП

20:20

В Украине ударит сильный мороз и налетит опасная погода Видео

20:08

Вышел первый трейлер фильма по книге легендарного Кузьмы Скрябина Видео

19:57

Украинцы смогут получать вторую пенсию: кому положена выплата Видео

19:44

Как ухаживать за орхидеей Фаленопсис, чтобы она цвела долго Видео

19:41

"Слуги народа" озвучили главные причины отставки Разумкова

19:27

Известный украинский актер снялся в российском сериале и попал в громкий скандал

19:05

Теперь официально: для кого в Украине вакцинация станет обязательной

Реклама
18:48

В двух областях пенсионеры смогут вакцинироваться на Укрпочте: список адресов

18:42

Елена Зеленская появилась на публике в самом модном пальто осени 2021 Видео

18:42

В Украине вслед за газом дорожает хлеб: озвучены баснословные цифры

18:27

"Какой мужчина!" Внук Софии Ротару произвел фурор новым образом с отдыха

18:17

Ученые оценили риск заражения коронавирусом в помещении

18:15

"Видела такое только по телевизору": под Запорожьем скорые привозят больных с COVID каждые 10 минут Видео

17:31

В Украине в "красную" зону отправят еще две области: в Сети появилась копия решения

17:26

Арахамия откровенно высказался о судьбе депутатского мандата Разумкова

17:25

Безумный принтер 2.0: что будет с парламентом после увольнения Разумкова мнение

17:14

У годовалого ребенка на Ровенщине обнаружили полиомиелит: у мальчика отказывают ноги Видео

17:05

ОГТСУ и Укртрансгазу следует рассматривать сценарий прекращения транзита газа из РФ – эксперт

16:55

Меланома: симптомы, которые должны насторожить

16:46

"Вы великий правитель": скандальный нардеп Кива поздравил Путина с Днем рождения Видео

16:45

Редкие фото повзрослевших сыновей Бритни Спирс очаровали Сеть

16:11

В Минздраве сообщили, кто в Украине чаще умирает от коронавируса Видео

16:01

В Верховной Раде "поздравили" Путина с 69-летием: имениннику спели песню о нем

15:31

Грозит 20 лет тюрьмы: суд заочно арестовал беглеца Януковича

15:21

"Отстранять и без зарплаты": в мэрии Киева рассказали, как решат проблему непривитых учителей

15:17

Осенние каникулы 2021 в Украине: когда начнутся и сколько продлятся

15:13

В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение: в каких областях ухудшится погода Видео

Реклама
14:59

"Станут доступными многие социальные услуги": в Минцифре анонсировали глобальное обновление "Дії"

14:43

Отставка Разумкова: как из самых близких друзей получаются самые опасные враги мнение

14:28

Комитет ВР поддержал криминальную ответственность за незаконное строительство

14:27

Встреча Зеленского с Путиным: в Кремле рассказали о переговорах с Офисом президента

14:22

В "Дии" на Android появились "желтые" ковид-сертификаты: как их получить Видео

13:40

"Деньги любят тишину": Шмыгаль загадочно ответил на вопрос, получит ли Украина транш МВФ Видео

13:20

На глазах у жены залил все кровью: под Запорожьем мужчина полоснул себя по горлу и умер

13:12

"Оранжевых" областей в Украине уже 12: где самая худшая ситуация с коронавирусом

13:06

Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден

12:35

"Предохранитель убрали": Разумков намекнул на амбиции стать президентом Украины

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять