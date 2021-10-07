В Украине ударит сильный мороз и налетит опасная погода

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, температура воздуха опустится в северных и восточных областях.
Погода в Украине готовит сюрприз. Первые морозы в Украине ударят уже 8 октября.
По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, температура воздуха опустится в северных и восточных областях.
Однако синоптики обещают еще потепление. Так, к концу первой декады потеплеет, а к середине месяца погода станет почти сентябрьской: днем до +20 тепла, сухо и солнечно.
Праздник Покров Богородицы, вопреки народным приметам – "до обеда лето, после обеда – зима" – окажется самым теплым днем октября.
В этот день температура может быть выше +20 градусов.
Прогноз погоды на 8 октября
- Днем на севере страны будет +10 +13, а ночью 0 -2.
- На востоке днем ожидается +11 +13, а ночью 0 -2.
- В центральных регионах температура воздуха днем составит +11+13, а ночью +3 -1.
- На юге страны днем будет +11 +14, а ночью +3 +7.
- На западе днем ожидается +11 +17, а ночью +4 -2.
Также будет довольно ветрено - около 7-12 метров в секунду, а вот штормовые порывы силой до 20 метров в секунду ожидаются в юго-восточной части и местами в западных областях. В этих регионах метеорологи объявили I уровень опасности ("желтый").
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Погода на зиму
Несмотря на глобальное потепление зима в Украине будет морозной и снежной, говорит климатолог Вазира Мартазинова.
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"Грядущая зима в Украине, а также последующие будут такими же холодными и снежными", - говорит Мартазинова и добавляет, что временами будут большие перепады температуры воздуха.
Кроме того, синоптики прогнозируют мороз -20 этой зимой. А настоящая зима в страну придет уже в ноябре.
Погода в Украине
По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.
По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.
Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.