УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Синоптик

В Украине ударит сильный мороз и налетит опасная погода

7 октября 2021, 20:20

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, температура воздуха опустится в северных и восточных областях.

Погода
Погода в Украине зимой / pixabay

Погода в Украине готовит сюрприз. Первые морозы в Украине ударят уже 8 октября.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, температура воздуха опустится в северных и восточных областях.

Однако синоптики обещают еще потепление. Так, к концу первой декады потеплеет, а к середине месяца погода станет почти сентябрьской: днем до +20 тепла, сухо и солнечно.

Праздник Покров Богородицы, вопреки народным приметам – "до обеда лето, после обеда – зима" – окажется самым теплым днем октября.

В этот день температура может быть выше +20 градусов.

Реклама

Прогноз погоды на 8 октября

  • Днем на севере страны будет +10 +13, а ночью 0 -2.
  • На востоке днем ожидается +11 +13, а ночью 0 -2.
  • В центральных регионах температура воздуха днем составит +11+13, а ночью +3 -1.
  • На юге страны днем будет +11 +14, а ночью +3 +7.
  • На западе днем ожидается +11 +17, а ночью +4 -2.

Также будет довольно ветрено - около 7-12 метров в секунду, а вот штормовые порывы силой до 20 метров в секунду ожидаются в юго-восточной части и местами в западных областях. В этих регионах метеорологи объявили I уровень опасности ("желтый").

Читайте такжеПриметы на 8 октября: что нельзя делать в день святого Сергея и как не попасть в беду

Погода на зиму

Несмотря на глобальное потепление зима в Украине будет морозной и снежной, говорит климатолог Вазира Мартазинова.

Читайте такжеСиноптик опроверг популярную примету о морозной зиме

"Грядущая зима в Украине, а также последующие будут такими же холодными и снежными", - говорит Мартазинова и добавляет, что временами будут большие перепады температуры воздуха.

Кроме того, синоптики прогнозируют мороз -20 этой зимой. А настоящая зима в страну придет уже в ноябре.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.

viber
погода прогноз погоды Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине ударит сильный мороз и налетит опасная погода». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в новолуние 6 октябряАстролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в новолуние 6 октября Война против Украины - на всех фронтахВойна против Украины - на всех фронтах На Украину налетит мощный шторм и ударит морозНа Украину налетит мощный шторм и ударит мороз "Фейковый" меморандум: почему тарифы на отопление и горячую воду все равно взлетят"Фейковый" меморандум: почему тарифы на отопление и горячую воду все равно взлетят "Вакцинация - это для бедных": инфекционист объяснил, в чем выгода прививок от COVID-19"Вакцинация - это для бедных": инфекционист объяснил, в чем выгода прививок от COVID-19

Последние новости

21:04

Каменских в бикини позволила рассмотреть свою грудь во всей красе

20:55

Как дожить до 100 лет: названы три здоровые привычки долгожителей Видео

20:32

Молодая девушка осталась без руки из-за лихача за рулем автобуса: детали жуткой ДТП

20:20

В Украине ударит сильный мороз и налетит опасная погода Видео

20:08

Вышел первый трейлер фильма по книге легендарного Кузьмы Скрябина Видео

Реклама
19:57

Украинцы смогут получать вторую пенсию: кому положена выплата Видео

19:44

Как ухаживать за орхидеей Фаленопсис, чтобы она цвела долго Видео

19:41

"Слуги народа" озвучили главные причины отставки Разумкова

19:27

Известный украинский актер снялся в российском сериале и попал в громкий скандал

19:05

Теперь официально: для кого в Украине вакцинация станет обязательной

18:48

В двух областях пенсионеры смогут вакцинироваться на Укрпочте: список адресов

18:42

Елена Зеленская появилась на публике в самом модном пальто осени 2021 Видео

18:42

В Украине вслед за газом дорожает хлеб: озвучены баснословные цифры

18:27

"Какой мужчина!" Внук Софии Ротару произвел фурор новым образом с отдыха

18:17

Ученые оценили риск заражения коронавирусом в помещении

18:15

"Видела такое только по телевизору": под Запорожьем скорые привозят больных с COVID каждые 10 минут Видео

17:31

В Украине в "красную" зону отправят еще две области: в Сети появилась копия решения

17:30

Приметы на 8 октября: что нельзя делать в день святого Сергея и как не попасть в беду Видео

17:26

Арахамия откровенно высказался о судьбе депутатского мандата Разумкова

17:25

Безумный принтер 2.0: что будет с парламентом после увольнения Разумкова мнение

Реклама
17:14

У годовалого ребенка на Ровенщине обнаружили полиомиелит: у мальчика отказывают ноги Видео

17:05

ОГТСУ и Укртрансгазу следует рассматривать сценарий прекращения транзита газа из РФ – эксперт

16:55

Меланома: симптомы, которые должны насторожить

16:46

"Вы великий правитель": скандальный нардеп Кива поздравил Путина с Днем рождения Видео

16:45

Редкие фото повзрослевших сыновей Бритни Спирс очаровали Сеть

16:22

Самая вкусная закуска в мире: невероятный фаршированный перец с сыром Видео

16:11

В Минздраве сообщили, кто в Украине чаще умирает от коронавируса Видео

16:01

В Верховной Раде "поздравили" Путина с 69-летием: имениннику спели песню о нем

15:31

Грозит 20 лет тюрьмы: суд заочно арестовал беглеца Януковича

15:21

"Отстранять и без зарплаты": в мэрии Киева рассказали, как решат проблему непривитых учителей

15:17

Осенние каникулы 2021 в Украине: когда начнутся и сколько продлятся

15:13

В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение: в каких областях ухудшится погода Видео

15:00

Гороскоп на 8 октября 2021 для всех знаков Зодиака: риск аварий или конфликты с родственниками Видео

14:59

"Станут доступными многие социальные услуги": в Минцифре анонсировали глобальное обновление "Дії"

14:43

Отставка Разумкова: как из самых близких друзей получаются самые опасные враги мнение

14:28

Комитет ВР поддержал криминальную ответственность за незаконное строительство

14:27

Встреча Зеленского с Путиным: в Кремле рассказали о переговорах с Офисом президента

14:22

В "Дии" на Android появились "желтые" ковид-сертификаты: как их получить Видео

14:05

Юлия Санина из The Hardkiss триумфально возвращается на Танці з зірками

13:40

"Деньги любят тишину": Шмыгаль загадочно ответил на вопрос, получит ли Украина транш МВФ Видео

Реклама
13:20

На глазах у жены залил все кровью: под Запорожьем мужчина полоснул себя по горлу и умер

13:12

"Оранжевых" областей в Украине уже 12: где самая худшая ситуация с коронавирусом

13:06

Перевод часов на зимнее время 2021 в Украине: дата, чем вреден

12:35

"Предохранитель убрали": Разумков намекнул на амбиции стать президентом Украины

12:30

Тела пришлось вырезать: в жуткой аварии в Польше погибли молодые украинцы Видео

12:07

"Ким, это ты?" Леся Никитюк заинтриговала фанатов радикальной сменой имиджа

11:47

Один шанс из ста: в Днепре врачи спасли бойца ВСУ со сквозным пулевым ранением головы

11:47

Разумкова отправили в отставку

11:46

Сразу три европейские страны приостановили прививки молодежи вакциной Moderna Видео

11:45

Гороскоп на 7 октября 2021 для всех знаков Зодиака: обман, расставание или финансовый успех Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять