В Украине ударит сильный мороз и налетит опасная погода

Погода в Украине зимой / pixabay

Погода в Украине готовит сюрприз. Первые морозы в Украине ударят уже 8 октября.

По прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, температура воздуха опустится в северных и восточных областях.

Однако синоптики обещают еще потепление. Так, к концу первой декады потеплеет, а к середине месяца погода станет почти сентябрьской: днем до +20 тепла, сухо и солнечно.

Праздник Покров Богородицы, вопреки народным приметам – "до обеда лето, после обеда – зима" – окажется самым теплым днем октября.

В этот день температура может быть выше +20 градусов.

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Прогноз погоды на 8 октября

Днем на севере страны будет +10 +13, а ночью 0 -2.

На востоке днем ожидается +11 +13, а ночью 0 -2.

В центральных регионах температура воздуха днем составит +11+13, а ночью +3 -1.

На юге страны днем будет +11 +14, а ночью +3 +7.

На западе днем ожидается +11 +17, а ночью +4 -2.

Также будет довольно ветрено - около 7-12 метров в секунду, а вот штормовые порывы силой до 20 метров в секунду ожидаются в юго-восточной части и местами в западных областях. В этих регионах метеорологи объявили I уровень опасности ("желтый").

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Погода на зиму

Несмотря на глобальное потепление зима в Украине будет морозной и снежной, говорит климатолог Вазира Мартазинова.

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"Грядущая зима в Украине, а также последующие будут такими же холодными и снежными", - говорит Мартазинова и добавляет, что временами будут большие перепады температуры воздуха.

Кроме того, синоптики прогнозируют мороз -20 этой зимой. А настоящая зима в страну придет уже в ноябре.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.