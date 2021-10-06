Мороз -20: синоптики рассказали, какой будет зима в Украине

Погода в Украине зимой / pixabay

Предстоящая зима в Украине будет холодной. Как прогнозирует заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, возможны большие перепады температуры и сильные морозы.

Синоптик отмечает, что зимы в нашей стране никуда не денутся даже через 20-25 лет.

По ее словам, холодные зимы возможны в Украине даже в случае глобального потепления. То есть оно не отменит смену времен года.

"Зима никуда не денется. Мы не в Антарктиде живем", – подчеркнула синоптик, пишет Обозреватель.

Мартазинова напомнила, какой была зима в прошлом году – снежной и с морозами, особенно в январе и феврале. Синоптик добавила, что тогда зафиксировали морозы до -20 градусов.

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Синоптик Татьяна Негадайлова отмечает, что что в этом году зима в Украине будет более "традиционной" для нашего региона.

"Предварительно прогнозируем, что зима будет. Сезонный прогноз еще не готов, но предварительно можно ожидать зиму — хоть и не с 30-градусным морозом, но будет меньше оттепелей и более длительный зимний период", — отметила синоптик.

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По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.