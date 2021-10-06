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Врежут морозы, завалит снегом: украинцев предупредил об аномальной зиме

6 октября 2021, 05:30
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В сезоне 2021-2022 годах зима будет не такой, как была в прошлые годы, говорит Татьяна Негадайлова.

мороз, снег, зима, градусник
/ dpchas.com.ua

В Украине в сезоне 2021-2022 годов зима будет более холодной и снежной, рассказала синоптик Татьяна Негадайлова.

Пока сезонный прогноз на зиму готов не был. Однако уже известно, что она будет более "традиционной", рассказала она в интервью изданию Парламент.ua.

Синоптик пояснила, что после окончания 30-летнего климатического периода в 2020 году, уже следующий год стал нестандартным для Украины. Погода была похожа на ту, которую фиксировали в прошлый 30-летний период. В частности, с февраля по май температуры были даже ниже нормы, сказала синоптик.

"Честно говоря, в последние годы все даже уже отвыкли от этого, зима стала редкостью", – отметила Негадайлова.

Эксперты предварительно установили, что в 2021-2022 годах зима будет не такой, как была в прошлые годы. Хотя речи о 30-градусных морозах и не идет, но их количество будет больше, как и количество снега.

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"…будет меньше оттепелей и более длительный зимний период", – добавила Негадайлова.

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Ранее сообщалось, что погода в Украине изменится уже во второй декаде октября — в страну придут дожди, а в Карпатах выпадет снег, сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"То есть будет больше облачности, чаще будут осадки — преимущественно в виде дождя. Смешанная фаза и снег могут наблюдаться в карпатском регионе, это не является какой-то аномалией", — уточнила она.

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