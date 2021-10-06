Умер украинский народный синоптик Леонид Горбань

Леонид Горбань / скриншот

Скончался известный украинский народный синоптик Леонид Горбань, ему было 82 года. Смерть наступила 1 октября.

Причины смерти пока неизвестны, а трагическую новость сообщили родственники синоптика, пишет "Обозреватель"

"Леонида Ивановича не стало 1 октября", – отметила невестка народного синоптика.

Леонид Горбань - непризнанный синоптик

Леонид Горбань был единственным в Украине человеком, который мог спрогнозировать погоду на годы вперед. Но он не был признан официальными синоптиками и никоим образом не сотрудничал с ними.

Читайте такжеУмер единственный сын Сергея ПараджановаОн также является автором нескольких книг: среди них "Народный календарь погоды", которую писал 30 лет и издал в 1990-х, а также "Погода до 2030 года". Книгу "Народный календарь погоды" Леонид писал 30 лет и издал уже в 1990-е после развала СССР. Раньше было невозможно: выход не одобрил отдел цензуры при райкоме компартии.

По словам Горбаня, цензоры называли его знания поповщиной, грозились "сорвать погоны". Потом были и другие книги, самая известная — "Погода до 2030 года". Однако никто не мог запретить Горбаню применять знания на практике.

"Дедушка так и говорил, чтобы я лет до 50 лет молчал, иначе КГБ посадит, — вспоминает Леонид Иванович. — А потом такой бардак начнется... Вот тогда смело издавай книгу. В 60 лет езжай в Киев и Москву. Тебя начнут признавать. А после 60 сам начнешь учить! Так и случилось", - говорил Леонид Горбань.