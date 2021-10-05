Холода и снег: в Украину неожиданно ворвется зима

Погода в Украине / pixabay

Снег и морозы придут в Украину гораздо раньше декабря. Народный синоптик Леонид Горбань рассказал, когда в разных регионах страны начнутся снегопады, а температура воздуха опустится ниже 0 градусов.

После короткого периода потепления в октябре погода кардинально изменится.

До конца осени в Украине народный синоптик прогнозирует существенное снижение температуры воздуха. Если в середине осени будет холодно и дождливо, местами заморозки, то в ноябре стоит ожидать первых снегопадов и настоящих морозов.

Облачная погода с осадками продлится в первых числах ноября. С 4 по 15 числа месяца в ночное время суток начнутся заморозки.

Примерно с 8-10 ноября Леонид Горбань прогнозирует дожди, которые будут переходить в мокрый снег.

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Начиная с 14 ноября выпадет снег и ударят морозы. Такая погода продлится до конца месяца, особенно снежными будут 20, 24 и 25 ноября.

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По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.