На Украину налетит мощный шторм и ударит мороз

Погода в Украине / pixabay

Погода в Украине в ближайшие несколько дней сохранится комфортная и солнечная благодаря антициклону, однако уже 6 октября налетит штормовой ветер и ударят ночные заморозки.

Как сообщают синоптики Укргидрометцентра, ввиду опасных метеорологических явлений из-за усиления ветра в большинстве западных областей и в юго-восточной части - порывы до 20 метров в секунду - был объявлен І уровень опасности ("желтый").

"Заморозки 0-5 градусов на поверхности почвы, местами и в воздухе, прогнозируются ночью 6 октября практически везде, кроме Закарпатской области и южных регионов", - говорится в сообщении.

Температура воздуха 6 октября в дневное время в среднем составит около +10... +15 градусов, теплее будет на Закарпатье и на юге Украины, где столбики термометров поднимутся до +18 градусов.

Ночью в Украине будет около +4 градусов, на поверхности почвы заморозки, и только на Закарпатье, а также в южной части станы - до +6... +8 градусов.

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По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.