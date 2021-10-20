В Украину возвращается бабье лето: где сегодня будет теплее всего

Погода в Украине сегодня обещает быть относительно теплой, но ветреной / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в среду, 20 октября, значительно улучшится – к нам вернется "золотая" осень. В большинстве областей будет солнечно и тепло – столбики термометров покажут до 14 градусов выше нуля, а западных – воздух нагреется до 18 градусов.

При этом к вечеру придется снова одеваться тепло, поскольку ночь 20 октября будет холодной, а в восточной части Украины даже ударят морозы до -3 градусов.

Как сообщает Укргидрометцентр в Facebook, погода в Украине сегодня будет без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, однако днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха на западе и крайнем юге страны ночью составит от одного до шести градусов тепла, днем +13…+18. На остальной территории ночью от трех градусов тепла до двух градусов мороза, в Сумской области - до 5 градусов мороза, днем 10-15 тепла, в северо-восточной части 7-12 выше нуля; в Карпатах ночью около нуля, днем +6… +11.

Погода в Украине 20 октября / facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве и области 20 октября будет без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от трех градусов тепла до двух градусов мороза, днем - около +15 градусов. В Киеве ночью 1-3 тепла, днем +12...+14.

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Когда в Украину придет похолодание

Уже 23 и 24 октября в Украину начнет заходить холодный воздух арктического происхождения.

В большинстве областей 24 октября ночная температура воздуха упадет до +3...+5 градусов, днем ожидается на севере и западе до +7...+9 градусов, в центре - до +10 градусов. В южных и восточных областях - до +10...+14 градусов. На севере, северо-востоке, а также в Киеве в воскресенье ожидается мокрый снег с дождем.

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Заведующая отдела климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова рассказала, что погода в Украине во второй декаде октября принесет похолодание. Днем ожидается от 5 до 7 градусов тепла. Ночью +3...+5. Возможен снег с дождем. Ноябрь начнется с прохлады, однако о зиме пока говорить рано – в середине месяца температура воздуха прогреется до +14...+15 градусов.