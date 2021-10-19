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Резкое похолодание и мокрый снег: в Украину идет опасная погода

19 октября 2021, 22:46
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В Украине похолодает и выпадет мокрый снег.

снег
Погода в Украине / ua.depositphotos.com

Погода в Украине в ближайшие дни порадует потеплением. Однако высокая температура будет сопровождаться штормовым ветром, а в нескольких областях ночная температура будет падать ниже нуля.

Так уже завтра, 20 октября, в Украине потеплеет. Дневная температура воздуха поднимется до +16 +18 градусов.

"Уже завтра, 20 октября, в большинстве областей Украины улицы наполнятся счастливыми людьми, которые будут греться при температуре +12 +16 градусов", - рассказала синоптик Наталка Диденко.

На западе Украины даже до +18 градусов. Холод задержится на Востоке, в Сумской и Полтавской областях, днем +7 +11 градусов.

21-22 октября теплая погода охватит практически всю нашу территорию, а в западных областях местами возможно до +19 +22 градусов.

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По прогнозу Украинского гидрометцентра, ближайшая ночь в восточных и северных областях будет холодная, ожидается от -3 до +1 градуса.

"Из-за сильного влияния антициклона существенные осадки в Украине маловероятны, разве что в среду атмосферный залетный фронт черкнет немного дождя местами в западных областях", - отметила Диденко.

В Киеве 20 октября дожди не прогнозируются и существенно потеплеет. Днем столбики термометров поднимутся до +14 градусов. Ожидается юго-восточный ветер, 21 и 22 октября порывы будут до штормовых значений. В четверг и пятницу температура воздуха в столице поднимется до +18 градусов.

Когда в Украине похолодает

Уже 23 и 24 октября в Украину начнет заходить холодный воздух арктического происхождения.

В большинстве областей 24 октября ночная температура воздуха упадет до +3 +5 градусов, днем ожидается на севере и западе до +7 +9 градусов, в центре до +10 градусов. В южных и восточных областях до +10 +14 градусов.

Читайте такжеВ ноябре придет зима: синоптики рассказали, когда Украину завалит снегом

На севере, северо-востоке, а также в Киеве в воскресенье ожидается мокрый снег с дождем.

Погода в Украине

Ранее синоптик Татьяна Негадайлова рассказала, что по ее предварительному прогнозу, зима в этом году обещает быть более "традиционной" для нашего региона.

По ее словам, после завершения 30-летнего климатического периода в 2020-м, уже первая зима была непривычной, и имела все сезонные признаки предыдущего тридцатилетия – с 1961 по 1990 год.

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