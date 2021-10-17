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Сугробы снега и сильный мороз: украинцев ждет суровая зима

17 октября 2021, 18:35

Украину ждет длинная и снежная зима.

зима
Зима в Украине / pixabay

Погода в Украине зимой 2021-2022 будет снежной и холодной. По прогнозу синоптиков, зима будет более длинной, чем раньше. Также ожидается меньшее количество оттепелей.

Синоптик Татьяна Негадайлова рассказала, что по ее предварительному прогнозу, зима в этом году обещает быть более "традиционной" для нашего региона.

По ее словам, после завершения 30-летнего климатического периода в 2020-м, уже первая зима была непривычной, и имела все сезонные признаки предыдущего тридцатилетия – с 1961 по 1990 год.

"Предварительно прогнозируем, что зима будет. Сезонный прогноз еще не готов, но предварительно можно ожидать зиму – хоть и не с 30-градусным морозом, но будет меньше оттепелей и длительный зимний период", – резюмировала Негайдалова.

А вот начальник отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко отмечает, что экстремально холодной зимы в Украине ждать не стоит, но подчеркивает, что делать такие прогнозы — дело неблагодарное.

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"Мы говорим о долгосрочном прогнозе за два месяца до начала зимы. Таких надежных прогнозов нет нигде в мире. Конечно, есть какие-то вероятностные характеристики, но достоверность столь долгосрочных прогнозов очень низкая, у нас априори даже реального месячного прогноза по дням не существует, — поясняет Татьяна Адаменко.

По мнению Адаменко, в ближайшие десятилетия существующая система моделирования долгосрочных прогнозов не изменится. И так будет до тех пор, пока во всем мире не станут использовать новые технологии, например, дистанционного реагирования, позволяющие автоматически снимать метеорологические показатели без вмешательства человека.

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"Что касается будущей холодной зимы, то это ежегодные страшилки. На сегодня мы имеем прогноз лишь на октябрь, который говорит о том, что температура воздуха будет в пределах средней многолетней. Это значит, что, например, в Киеве в октябре средняя температура составит +7°C. В середине месяца она может достигнуть и +20°C, и -10°C. Но для октября все это — нормальные температуры", — говорит Татьяна Адаменко, передает Фокус.

Какой будет зима 2021-22 в Украине

По прогнозу синоптика Вазиры Мартазиновой, зима этого года и следующие зимы в Украине будут морозными.

По ее словам, зима 2021-2022 и в последующие годы в нашей стране тоже будет морозной, ожидаются перепады температуры воздуха – от сильных заморозков до оттепели.

Специалист подчеркнула, что зима в Украине никуда не денется даже в условиях глобального потепления.

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